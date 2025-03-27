《新北》民進黨30日宣講 籲罷免不適任立委

民進黨卅日於板橋第二運動場舉行「人民是頭家」宣講，新北市議會民進黨團昨舉行活動記者會。（記者黃子暘攝）

2025/03/27 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨三月卅日將在新北市板橋第二運動場舉行壓軸場「人民是頭家」宣講活動，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳將出席。新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨昨天表示，藍白聯手毀憲亂政、搞政治鬥爭，濫刪國家預算，影響民生福祉，為讓國會回歸正軌，呼籲民眾一起參加宣講活動，並罷免不適任立委。

黨團副召集人蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈等人指出，國會被藍白變成社會亂源，藍白立委利用人數優勢濫刪總預算，假監督之名，行阻擋國家發展之實，影響外交與民生福利，還提出「全民發現金」的不合理政策，將使台灣財政陷入困境；此外，國民黨忘記自己是「台灣戒嚴第一品牌」，為轉移大罷免焦點，拋出「反戒嚴」與「反廢死」公投議題進行政治操作，公投不該是政黨鬥爭工具或阻擋罷免的捷徑。

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市議員張錦豪、張嘉玲、石一佑、翁震州、鍾宏仁說，中配「亞亞」的武統言論事證確鑿，被移民署要求限期離境，藍委卻選擇「瞎挺」，犧牲國家利益；國民黨擬推中配入籍年限縮短至四年，將衍生依親使用健保的問題，藍白立委上任才一年，國家財政、民生遭受重大衝擊，呼籲民眾罷免不適任立委，第二階段連署時間有限，民進黨市議員可協助收件。

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