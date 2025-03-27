《新北》孕婦、兒少看牙 4月免收掛號費

2025/03/27 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕為提升孕婦與兒童的口腔健康，新北市府衛生局與新北市牙醫師公會辦理「孕幼兒童口腔健康月」活動，孕婦、十五歲以下青少年與幼兒在四月一日至卅日，攜帶健保卡到合作牙科診所就診，享有掛號費全免優惠，不限設籍新北市。

衛生局健康管理科長陳欣蓉表示，孕婦懷孕期間容易發生牙齦發炎、蛀牙與牙周病，若未妥善維護口腔衛生，可能影響自身與胎兒健康；兒童牙齒健康影響咀嚼、發音、外觀及未來生長發育。健保提供孕婦每三個月一次的免費洗牙，攜帶孕婦手冊即可至牙科診所就診。

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須至合作醫療院所看診

陳欣蓉指出，「孕幼兒童口腔健康月」每年預計有三千多名孕婦、少年及兒童受益，每次可節省約一百元至二百元掛號費，須至合作的醫療院所看診才有優惠，可至新北衛生局網站查詢合作院所名單。

衛生局長陳潤秋表示，新北學校推出「餐後使用含氟牙膏潔牙」、「國小學童含氟漱口水防齲計畫」、「校園零含糖」等政策，中央政府提供六歲以下兒童每半年免費塗氟、六至十二歲學童免費封填第一大臼齒窩溝、十二歲以上每半年清除一次牙結石，以及六十五歲以上長者每三個月塗氟一次等健保牙科補助。

陳潤秋提醒，飯前、飯後與睡前應使用含氟牙膏刷牙與含氟漱口水，均衡飲食、少吃高糖食物、攝取足夠鈣質，每三至六個月定期口腔檢查，降低齲齒與牙周病問題。

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