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    《新北》公有停車場 9月底前增設550充電樁

    新北市交通局轄管公有停車場第2期充電樁建置計畫，9月底前再增設550樁。 （記者黃子暘攝）

    新北市交通局轄管公有停車場第2期充電樁建置計畫，9月底前再增設550樁。 （記者黃子暘攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕響應環保與中央推行電動車政策，新北市府推動電動車友善計畫，啟動交通局轄管公有停車場第二期充電樁建置，今年九月底前再增設五五○樁，達成約九百樁目標，朝二○三二年完成一千二百樁的目標邁進。

    交通局長鍾鳴時表示，新北市二○二三年招商引進民間資源，由交通局提供停車位，充電樁營運業者投資建置充電樁系統與營運管理，獲得環境部三千萬元經費補助，中央、地方政府與業者公私合作，去年十二月完成第一期四五○樁充電樁建置，其中有三五六樁屬於交通局，其餘分屬各單位。

    符合占停車場總量2％要求

    鍾鳴時指出，今年一月啟動第二期建置計畫，市府將按照交通部目標，九月底前再增設五五○樁，加上交通局去年設置的三五六樁，總計九○六樁，達成今年九百樁的目標，符合交通部「充電格位占停車場總量的二％」要求。

    市府推APP供查詢充電車位

    此外，針對公有停車場充電管理平台，市府推出APP供民眾查詢充電車位、充電費率、即時資訊及線上支付等多元智能服務，APP今年元旦上線，使用率超過卅％，三重、中和及永和部分場域使用率達六十％以上。

    鍾鳴時說，透過與民間合作，政府每年可節省約三．六億元設備建置經費，充電樁營運業者依合約分潤市府，八年合約期間預估可收取二．六億元權利金。

    另外，新北市YouBike2.0公共自行車三月起前卅分鐘免費，市府交通局簡任技正吳政諺表示，三月十七日至廿三日區間，Youbike租借次數平日每天約十．五萬次，週末假日每日約十．八萬次，較二月大幅成長；他推薦三芝三生步道、金山萬金杜鵑展區的中山溫泉公園、三貂嶺生態友善隧道三個景點適合騎乘自行車，民眾可利用周邊YouBike租賃站前往。

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