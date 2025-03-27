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    首頁　>　生活

    《新北》里鄰調整草案 議員質疑未一次到位、急就章

    2025/03/27 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府公布里鄰編組調整計畫草案，地方意見分歧，有民意代表擔憂，市府未因地制宜，通盤考量各地情況，目前版本沒有「一次到位」，未來可能再度面臨調整；也有民代認為，因應人口變遷，里鄰調整有必要，但是作業時間太倉促，應審慎規劃。

    民政局︰持續溝通協調

    林口區市議員蔡淑君表示，林口區人口數十三萬八千人，目前僅有十七個里，平均一個里一萬多人，這次只針對三萬多人的南勢里、湖南里再劃分出四里，調整後有些里仍是一萬多人，近年林口發展蓬勃，人口持續成長，未來勢必再次調整，造成擾民，建議「一次到位」，將每里調整至平均八千人左右。

    瑞芳區市議員林裔綺說，里鄰編組已十多年沒有調整，因應人口和環境變化，確實有必要重新調整，但是全市一○三二里，只有三重區、瑞芳區少數里被整併，有違常理，而且市府急就章，作業時間倉促，部分里長擔心影響二○二六年地方選舉布局，市府又把責任「甩鍋」給議會，她認為應審慎評估、通盤檢討，避免引發反彈。

    三重區市議員陳啟能認為，這次三重區整併的四個里本來規模就不大，只有一千多戶，影響層面有限，但溪美里有六千多戶、一萬多人，卻沒有再劃分出，不懂市府的調整邏輯為何？部分里長反映不如維持現狀，如果市府有心改革，應該大刀闊斧全面檢討，而非只挑選幾個里做樣子，淪為表面工夫。

    民政局副局長范姜坤火表示，計畫還要經過議會審議，尚未定案，將持續與地方溝通、協調。

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