《新北》里鄰調整草案 林口、 淡水、五股多7里 三重、瑞芳少10里

新北市府研擬里鄰編組調整計畫，林口區人口快速成長，將新增四里。圖為林口街景。 （記者賴筱桐攝）

2025/03/27 05:30

市政會議通過將送議會審議 民政局︰盼均衡地區發展

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市幅員遼闊，全市劃分一○三二里，但各里人口數和面積差異大，市府研擬里鄰編組調整計畫，草案昨天經市政會議通過，將送市議會審議，全市新增七里、減少十里，調整為一○二九里，其中林口區、淡水區、五股區分別增加四里、二里、一里，三重區、瑞芳區分別減少四里和六里，市長侯友宜要求與地方溝通協調，降低爭議。

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各里人口數、面積差異大

民政局副局長范姜坤火指出，新北市總人口數截至去年底達四○四萬七○○人，較二○一○年改制前增加十四萬九六三四人，因各項工程開發、都市更新持續進行，帶來大量人口進駐，里別人口差距愈趨明顯，舉例而言，最多的林口區南勢里高達三萬三八九四人，最少的瑞芳區碩仁里僅有一四三人，里長服務量能不均，行政資源分配的合理性受到挑戰。

林口增4里 瑞芳減6里

范姜坤火表示，市府針對各區里數、人口數、戶數、面積與人口密度服務量能進行分析，並綜合考量各區居住型態、地形地貌、城市發展、區域差異性等，提出里鄰調整方案，希望經費合理有效分配，均衡地區發展，若今年議會審議通過，十二月廿四日前公告，即適用二○二六年地方選舉。

根據里鄰調整計畫，林口區現有十七里，增加四里，其中南勢里分出新林里、力行里，湖南里分出頭湖里、文湖里，調整後為廿一里；淡水區現有四十二里，新增二里，崁頂里分出新崁里、新市里，調整後為四十四里；五股區現有廿里，新增一里，成泰里分出芳洲里，調整後為廿一里。

民政局地方行政科科長戴世偉說明，三重區人口數為卅八萬餘人，目前有一一九里，每里平均服務一三七一戶，比較其他密集式住宅地區，新莊區人口數四十二萬餘人、有八十四里，每里平均服務二○二一戶，中和區人口數四十萬餘人、有九十三里，每里平均服務一八八二戶，因此三重區減少四里，包括中民里與大同里合併、長生里與光華里合併、大德里與開元里合併、雙園里與中央里合併，調整後為一一五里。

另外，瑞芳區現有卅四里，考量人口數和服務量能，將減少六里，包括光復里與弓橋里合併、碩仁里與猴硐里合併、福住里與崇文里合併、銅山里與石山里合併、瓜山里與新山里合併、南雅里與濂新里合併，調整後為廿八里。

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