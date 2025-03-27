嘉義輕軌藍線 納入嘉科二期擴建計畫

嘉義市公車捷運BRT運量增加，爭取軌道建設交通升級，規劃興建嘉義輕軌藍線。（記者王善嬿攝）

2025/03/27 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市爭取高鐵嘉義站連接台鐵嘉義車站的「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線）有進展，國家科學及技術委員會分兩階段推動「大南方新矽谷」計畫，將其納入嘉義科學園區（簡稱嘉科）第二期擴建計畫，做為園區聯外輕軌交通，計畫已通過國科會及國發會審查，後續將交由交通部規劃執行。

立委王美惠日前舉辦「嘉義市整體區域發展計畫」座談會，請國科會副主委蘇振綱出席說明；王美惠說，行政院推動大南方科技廊帶，嘉義科學園區在策略布局內，嘉義輕軌藍線納為嘉科園區二期計畫的聯外輕軌交通，將有效串聯園區與嘉義市生活往來重點。

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蘇振綱說，大南方計畫第一階段針對產業布局整體規劃，第二階段著重於各場域及政策間的串聯與落實，交通建設後續將由交通部依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計劃申請與審查作業要點」規定審查辦理興建。

民代：完善交通建設 才能推進區域發展

王美惠說，場域串聯核心重點在科技園區與嘉義市區動線有效銜接，完善的交通基礎建設，才能推進嘉義區域發展；後續要建立順暢的中央與地方溝通機制，有效協調雙方資源，中央與地方緊密合作，才能吸引高科技產業與專業人才進駐。

黃敏惠將出席大南方協調會 力促涵括嘉市

嘉義市長黃敏惠昨在市議會受訪說，此核定版本未找地方政府談，嘉義輕軌藍線攸關嘉義縣市區域發展，「國科會大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」原定廿八日舉行，昨通知改為四月十七日舉行，她將出席要求將嘉義市納入大南方計畫實質規劃。

市議員黃盈智認為，因應地方交通需求，嘉義輕軌藍線要儘早動工，市府應配合中央規定辦理，積極爭取減少地方自籌款負擔。

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