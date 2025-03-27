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    虎尾木棉花大道2公里 花開8成

    虎尾145線木棉花大道已開8成，火紅的花朵美翻天。（記者李文德攝）

    虎尾145線木棉花大道已開8成，火紅的花朵美翻天。（記者李文德攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮縣道一四五線木棉花大道迎接開花季，兩公里長火紅美景讓民眾驚呼：「美極了！」民眾表示，現況已開花八成，本週末是最佳賞花時機，千萬不可錯過。縣府表示，為避免花朵絆倒路人，將派員巡視、撿拾。

    縣道一四五線是虎尾至西螺、二崙的重要聯絡道路之一，從興隆毛巾段到一四五乙線，綿延約兩公里的木棉花道，被譽為「縣內最美的木棉花道」，兩排近千棵木棉花開滿橘紅色花朵，吸引許多行經的路人或遊客拍照。

    虎尾埒內社區發展協會理事鄭宗坤表示，木棉花比以往晚一週迎接盛開期，預計本週末將迎接最美的賞花時機，持續到清明連假。最佳賞花時間約早上十點及下午一點左右。

    縣府交通工務局長汪令堯指出，木棉花道偶有落花，為避免滿地花朵絆倒路人，會派員早晚一次巡視、撿拾落花，另也補助鎮公所清潔隊進行道路清潔，掃除木棉花道、道路外側落花。

    虎尾鎮長林嘉弘表示，縣道一四五線是虎尾重要聯絡道路之一，往來大小型車輛眾多，民眾賞花時一定要注意交通安全，千萬別隨意停放車輛就欣賞，拍攝美景時也要注意自身安全，別穿梭道路取景。

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