枋山風電環評爭議 屏縣目前不支持

枋山風力發電預計設置在枋山鄉及獅子鄉河谷周邊。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/27 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島秋冬季「落山風」風力強大，有廠商看好當地風力資源，希望在楓港溪下游沿線設置十座風力發電機組，二十五日在環境部進行環評初審，不只專家學者疑慮重重，屏東縣府也說，「還找不到理由支持」。

環境部二十五日召開「枋山風力發電計畫環境影響說明書」專案小組初審會議，包括鳥會及環委都認為候鳥遷徙，因風機阻擾恐需「過五關斬六將」，此外，該地區河道經常變換，氣候變遷是否會造成河道溢淹情況未評估，且預計設置地點的獅子鄉民及學校對訊息大多不知，建議該案補充修正後再審。

請繼續往下閱讀...

該案廠商有意在枋山及獅子鄉交界河谷設置十座風力發電機組（簡稱風機），包括風機、輸電線路及開關場等，風機單機容量為四至五MW（百萬瓦），總裝置容量四十至五十MW。

廠商去年曾在楓港地區舉辦說明會，指風機採用風機界賓士級的機型，在西濱沿海已有極佳發電成效，恆春半島平均三至八級風速相當適合風力發電，每組不到兩百坪的機組周邊還能繼續進行農作，比太陽能還要適合在農地設置。

屏縣府城鄉處表示，開發單位對當地屬於候鳥遷徙路徑的監測並不完善，更沒有取得當地多數民眾的同意，縣府實無任何能夠支持或贊成的理由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法