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    枋山風電環評爭議 屏縣目前不支持

    枋山風力發電預計設置在枋山鄉及獅子鄉河谷周邊。（記者蔡宗憲攝）

    枋山風力發電預計設置在枋山鄉及獅子鄉河谷周邊。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島秋冬季「落山風」風力強大，有廠商看好當地風力資源，希望在楓港溪下游沿線設置十座風力發電機組，二十五日在環境部進行環評初審，不只專家學者疑慮重重，屏東縣府也說，「還找不到理由支持」。

    環境部二十五日召開「枋山風力發電計畫環境影響說明書」專案小組初審會議，包括鳥會及環委都認為候鳥遷徙，因風機阻擾恐需「過五關斬六將」，此外，該地區河道經常變換，氣候變遷是否會造成河道溢淹情況未評估，且預計設置地點的獅子鄉民及學校對訊息大多不知，建議該案補充修正後再審。

    該案廠商有意在枋山及獅子鄉交界河谷設置十座風力發電機組（簡稱風機），包括風機、輸電線路及開關場等，風機單機容量為四至五MW（百萬瓦），總裝置容量四十至五十MW。

    廠商去年曾在楓港地區舉辦說明會，指風機採用風機界賓士級的機型，在西濱沿海已有極佳發電成效，恆春半島平均三至八級風速相當適合風力發電，每組不到兩百坪的機組周邊還能繼續進行農作，比太陽能還要適合在農地設置。

    屏縣府城鄉處表示，開發單位對當地屬於候鳥遷徙路徑的監測並不完善，更沒有取得當地多數民眾的同意，縣府實無任何能夠支持或贊成的理由。

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