屏東台灣祭、三大日音樂節 嗨唱6天

屏東縣政府昨天公布台灣祭、三大日音樂節精彩活動內容。 （記者羅欣貞攝）

2025/03/27 05:30

逾百組樂團、藝人輪番演出 可以聽好歌、逛市集 免費入場

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣兩大春天音樂盛事即將登場，四月三日至五日「台灣祭」在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾，四月十一日至十三日「三大日音樂節」在屏東縣立體育館前草地熱力開唱，縣府邀請樂迷們準備好假期與熱情，來屏東聽好歌、逛市集，兩大音樂活動均免費入場。

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台灣祭 吸引國外音樂人自費參加

縣府傳播暨國際事務處表示，繼二二八連假舉辦行前派對「南國趴」，成功為台灣祭敲響開場樂章後，今年台灣祭有美秀集團、血肉果汁機、滅火器及宇宙人等強大陣容，並邀請美國、日本及香港等知名樂團到場演出，現場超過百組多元化樂團，就是要聽團仔們沸騰起來。

南方大唱冠軍 將參加日本音樂祭

台灣祭每年吸引來自世界各地的樂團參與，更有許多國外音樂人願意自掏腰包參加，今年樂團徵選報名共計三百五十組，包括來自日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、英國、韓國等國內外的音樂人；「南方大唱全國原創大獎賽」也將在台灣祭現場舉行，冠軍將代表台灣參加日本「Coming Kobe」音樂祭演出。

台灣祭除有百組樂團輪番演出外，四月三日到五日還有文創市集、輕食、手作體驗以及拍貼機等，超高人氣活動「全明星躲避球」也將在最後一天熱血開打，歡迎喜愛台灣祭的朋友一起到現場同樂。

三大日音樂節 16組藝人卡司超強

傳播處說，以流行音樂為主的屏東「三大日音樂節」將接續於四月十一日至十三日在屏東縣立體育館草地開唱，十六組藝人輪番上陣，第一天有孫淑媚、曾心梅、殷正洋、李麗芬、于台煙演出；第二天安排血肉果汁機、許富凱、芒果醬Mango Jump、小男孩樂團、溫室雜草、宋德鶴接力開唱，第三天邀請羅志祥、楊乃文、Bii畢書盡、美秀集團、ANGIE安吉等藝人，都是深受樂迷期盼的超強卡司。

除音樂演出外，四月十二日、十三日兩天，三大日也與知名市集品牌「雄店市集」合作推出春天音樂市集，將有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品及各式美食佳餚。

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