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    復康巴士「揪團遊台東」 參訪蔣勳書房

    台東縣政府推出復康巴士免費預約「揪團遊台東」活動，昨首發團於參訪池上的「蔣勳書房」。（縣府提供）

    台東縣政府推出復康巴士免費預約「揪團遊台東」活動，昨首發團於參訪池上的「蔣勳書房」。（縣府提供）

    2025/03/27 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府推出復康巴士免費預約「揪團遊台東」活動，昨首發團於參訪池上的「蔣勳書房」，不僅是身障者，長期照顧的家人也可以藉此出遊，再者，由於算是客制化服務，一百元的旅費、回程還繞到池上車站附近外帶池上便當。承包企畫的東台灣客運公司表示，加上自辦的二十場次，共有百次出遊。

    社會處表示，活動對象為身心障礙者或六十五歲以上有無障礙需求長者，並須有陪伴者協助。縣府提供中型復康巴士預約使用，每月規劃三條交通接送路線，每團只需八人（包括身心障礙者及陪伴者）即可成團，參加者只需負擔一百元車輛清潔費，但提醒活動不包含導覽、購票、用餐等服務，相關園區門票、保險、餐費等費用仍需民眾自理。近期也將到「江賢二藝術園區」與原生應用植物園。

    七十九歲的吳阿嬤說，平常最多從市區開車載先生到小野柳喝咖啡、吃麵，遠一點的就被子女禁止開去，如今能不用自己開車還能帶先生到遠處旅行實在太輕鬆，「司機又會講笑話，社工每個貼心又像自己孫女」，希望能常有這類活動。

    台東縣政府推出復康巴士免費預約「揪團遊台東」活動。（民眾提供）

    台東縣政府推出復康巴士免費預約「揪團遊台東」活動。（民眾提供）

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