蘭嶼電纜地下化 提前3年8個月完工

蘭嶼電纜地下化6標同時趕工， 提前3年8個月完工。 （台電提供）

2025/03/27 05:30

6標同時趕工 大幅縮短5年工期 減少島上強風斷電風險

〔記者劉人瑋／台東報導〕二○二三年小犬颱風重創台東縣蘭嶼鄉，前行政院長陳建仁在答應全力配合蘭嶼電纜地下化工程後，十億資金一步到位又分拆六標，加上包商各個趕工、設法克服船運問題，原預計五年工程先是縮短至二年，如今才一年四個月就完工，工期縮短三年八個月，昨天舉行啟用典禮，未來蘭嶼不易再有強風導致停電問題。

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4月起 海岸線看不到電桿

台電表示，全島共計埋設管路三十二．七公里、布設高壓電纜八十二．二公里、裝設變壓器及開關設備一百七十四具、拆除電桿四百五十三支，目前尚有部份電桿未拆除，預計四月份可以見到「沒有電桿阻礙的海岸線」。

台電台東區處表示，和許多工程相較，這次並非逐年撥款、分段興建，而是拆成六標、六個廠商同時在島上趕工，因此速度更快。

當地民眾表示，歷來東北季風風力強勁與颱風無異，往往風大就可能造成電力出狀況，小犬颱風之後，有的人連房子都受損又遇停電，生活真的很辛苦。

台電說，蘭嶼施工在冬季會遇上海象不佳、航運不行，甚至食材無法運上島，餐廳或自助餐店連食材都沒有、無餐食可賣，工程材料運不到島上只能停工，工人沒便當只能吃泡麵。承攬商協調船運公司以包船方式將大型車輛、機具及材料運抵蘭嶼，施工團隊常駐工地全力趕工，每月才返家一次，工程方面，蘭嶼地下岩盤地質挖掘不易，都靠破碎機器鑿開路面埋管。

自動化監控 提升供電可靠度

台電表示，未來會利用自動化系統監控電力系統運轉狀態，提升蘭嶼地區供電可靠度，針對離島獨立電網，台電近年持續推動儲能系統與智慧電網，透過儲能系統與現有機組相互搭配，提升電力系統穩定與彈性，如遇突發電力事件則可緊急支援。相較同為離島的綠島，台電表示，綠島已全島百分之七十地下化，未來會配合公所道路工程進行管線埋設。

蘭嶼電纜地下化工程昨天完工，未來可減少島上強風斷電風險。 （台電提供）

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