空品政策白皮書 將嚴管交通污染源

環境部長彭啟明昨在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問。（擷取自節目直播畫面）

2025/03/27 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部預計四月初對外發布空品政策白皮書，環境部長彭啓明表示，將加強管制交通污染源，另持續推動淨零，讓淨零和減空污產生共利效果，若二○三○年溫室氣體減量目標達到廿八％加減二％，PM2.5（細懸浮微粒）有機會降到十微克／立方公尺。

彭啓明昨在網路節目受訪時表示，台灣近年空污已經顯著改善，PM2.5年平均已降到十二．八微克／立方公尺，要再往下降已到了錙銖必較地步。根據空氣污染模擬結果，台灣PM2.5來源之中，交通源占十二．二％、工業源十．七％，交通源已經大於工業源；而工業源中，電力業事實上只占二．三％。彭啓明直言，外界所謂「用肺發電是政治語言」。

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彭啓明表示，加強管制交通源是未來方向，但管制交通源很辛苦，例如有些縣市想推動進入此區不准開車，國外則有英國規定必須是電動車或油電混合車等低污染車輛才能進入等作法。另外，若持續積極推動淨零，二○三○年達到廿八％加減二％目標，PM2.5有機會拚到十微克／立方公尺以下；未來五年淨零碳排要往綠色轉型概念走，讓淨零和減空污有共利效果，空污會有機會改善。

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