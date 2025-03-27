藍白砍預算 農業部：嚴重影響天災救助

藍白刪除農業特別收入基金九千多萬元，農業部憂心影響天災後協助農民復耕救助金撥補。 （資料照，屏東縣政府提供）

2025/03/27 05:30

農業特別收入基金被刪9000多萬

〔記者楊媛婷／台北報導〕藍白主導的立院年初刪凍行政部門預算，農業部長陳駿季昨指出，農業部今年預算一六九二億元，遭刪除廿．一四億元、凍結卅億元，其中農業特別收入基金被刪九千多萬元，而「預算法」規定若經費被刪就不得向政院申請第二預備金，將嚴重影響天災後協助農民復耕救助金撥補。

不得向政院申領第二預備金

農業部昨赴立院經濟委員會報告業務，陳駿季說明農業部今年預算遭刪逾廿億元，將影響土石流監控、天災農業現勘、豬瘟防檢疫、森林野火救災、台灣農產品國際行銷推廣等，最嚴重是公務預算撥補農業特別收入基金的九千多萬元遭刪。

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經費用罄只能申請舉債因應

陳駿季指出，今年撥補農業特別收入基金共三七一億元，九千多萬元被刪外界會以為不多，但依法若此類經費遭刪，就不可向政院申領第二預備金，我國每年天災救助經費都編列不足，如去年我國遭遇三個颱風，天災救助金額比原編增逾四十億元，就是靠第二預備金支應，今年天災若發生次數較頻繁，救災復耕將遭遇困難，過去立委都不會刪該預算，現木已成舟，若原編列天災救助經費用罄，只能再跟政院申請是否可舉債因應。

陳駿季表示，整體農業部預算看似比上一年度增加逾六十億，但增加的經費都是應立委要求增加基礎建設、產業升級等；另外財劃法通過後，陳駿季表示，整體受影響移出經費約二百四十億元，總體經費減卅二％，但是許多中央執掌業務並無法移由地方政府執行，包含肥料、電費等補貼，還有治山防洪、防檢疫等，甚至還有許多跨縣市農水路等建設修繕，已確定農業部明年整體經費將減列。

電價若再漲 需爭取專案補助

還有藍白砍政院原編列一千億元補助台電經費，電價將漲，陳駿季表示，今年編列農民電費補助是以去年電費調漲後價位計算，若電價再漲，需要再向政院爭取專案補助。綠委邱志偉指出，藍白稱照顧農民，卻以挪錢刪經費糟蹋農民。

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