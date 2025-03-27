國家發射場域 選定屏東滿州九棚村 若後續規劃順利 最快2031年完工

國家發射場域位址選定屏東縣滿州鄉九棚村。（國科會提供）

2025/03/27 05:30

〔記者楊媛婷、蔡宗憲／綜合報導〕台灣發展太空科技向前邁進一步，國科會昨宣布，經審議委員會評選決議，國家發射場域落腳「屏東滿州鄉九棚村」，振奮當地民眾，國科會前瞻及應用科技處處長蔡妙慈表示，若環評及後續規劃一切順利，預計最快二○三一年完工。

九棚土地取得、面積 勝南田

我國無正式火箭發射場域，國科會依「太空發展法」、「發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法」，去年八月公告「台東達仁鄉南田部落」及「屏東滿州鄉九棚村」兩處候選場址，並舉辦公聽會、原民諮商，再依法由跨部會代表及專家學者組成選址審查會議，採取層級分析法，就環境條件、發射條件、開發執行及開發潛力等四個評估向度、十項評估準則及廿二項衡量指標，進行四次審查會議而定案。

請繼續往下閱讀...

國科會表示，兩地都期盼發射場域位址能在當地，兩處場址「發射條件」都符合基本要件，「開發潛力」也類似，屏東場址在「土地取得難易度」、「面積規模與使用性」等項目具優勢出線；蔡妙慈表示，若環評與後續開發計畫都順利，預計二○三○年可開始地面測試與演練，隔年全部完工。

國科會表示，台東達仁鄉南田部落雖落選，但在太空科技仍可扮演重要角色，兩處候選場址均將規劃太空博物館、觀光旅遊、太空科普等設施。

屏縣府振奮 滿州期待太空村

此消息昨天振奮屏東縣府團隊，縣長周春米表示，選址過程中縣府傾力配合，進行地方溝通，取得居民連署書，更協助國科會盤點各項基礎設施，做好各項準備。

滿州鄉長古榮福表示，將全力配合縣府將九棚村打造為太空村，串聯太空產業鏈，結合地方生態旅遊接軌國際，期待火箭科技能夠帶來觀光人潮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法