駕駛荒紓緩 桃園公車準點率升至95％

桃園市平均公車發車準點率，已從去年四月七十九．七二％提高到今年二月九十五％。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/24 05:30

1年來司機增逾百名 改善誤點、漏班 裁罰標準也提高

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公車準點率屢被詬病，甚至出現班表或系統有班次，實際卻未發車，被戲稱是「幽靈公車」；桃園市政府交通局表示，隨著「駕駛荒」缺口紓解，平均公車發車準點率從去年四月七十九．七二％，至今年二月已提升到九十五％，市府也於今年一月起提高裁罰標準，將每日發車準點率標準從九十二％提高到九十五％，若累積九天以上未達標，各路線每月處分五千元罰款，漏班則每班次開罰六千元。

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準點曾不到8成 甚至有「幽靈公車」

TPASS上路後推升桃園公車運量，但「駕駛荒」卻加劇公車誤點、漏班等情形，桃園市府去年三月祭出公車駕駛受訓即就業計畫，由市府與客運業者合作培訓人力，桃園市公車駕駛從去年一月最低七○八人，到今年二月增加至八一四人，隨著「駕駛荒」缺口縮小，平均公車發車準點率從去年四月低點逐步回升，去年十一月為九十三．○三％、今年一月為九十四．四一％，二月已達九十五％。

交通局表示，為提升公車準點率，除持續增補公車駕駛人力，另汰換五七八輛公車老舊車機，並增加虛擬站點密集度，能更精確掌握公車實際發車狀況，市府也於今年一月提高裁罰標準，將每日發車準點率從九十二％提高到九十五％，若每日發車準點率未達標，累計九天以上，各路線開罰五千元，若有漏班情形每班次開罰六千元，以今年度桃園公車發車情形來看，一月平均公車發車準點率為九十四．四一％，而桃園每日發車約四千班次，約有二三六班次有誤點情形，其中約有一％為漏班，而二月的平均發車準點率已達九十五％，交通局並要求業者針對準點率未達標的路線進行檢討改善。

公車動態新系統 年底前完成

另，為提升公車到站間的準點率，交通局將於今年底前完成公車動態新系統建置，加入天候、路況等參數，讓候車民眾能更精準掌握公車到站時間。

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