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    乾粉滅火器曾自爆 基隆將汰換8千具

    基隆市將採購全新滅火器，全面汰換舊有乾粉滅火器。圖為消防局乾粉滅火器政策優化說明會。（基隆市政府提供）

    基隆市將採購全新滅火器，全面汰換舊有乾粉滅火器。圖為消防局乾粉滅火器政策優化說明會。（基隆市政府提供）

    2025/03/24 05:30

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕二○二二年基隆市曾發生巷弄滅火器「自爆」事件，為避免意外再次發生，基隆市政府昨表示，今年編列八百萬元採購約八千具不限型式的全新滅火器，原放置各里鄰的舊有滅火器將由消防局回收。

    基隆市中山區吳姓男子二○二二年七月卅一日在屋外洗手，一旁滅火器突然爆炸，吳男當下驚恐不已，幸未遭波及；市府消防局表示，爆炸的乾粉滅火器是二○二○年十月出廠，研判是放在戶外，加上地面受潮鏽蝕導致洩壓。

    基隆市政府統計，基隆市現有七三○○多具乾粉滅火器，自爆事件發生後，二○二三年動用預備金全面檢測，由於乾粉滅火器對人體、環境不友善，今年將採購新的滅火器汰舊換新。

    市長謝國樑表示，前年指示消防局舉辦乾粉滅火器政策優化說明會，宣示汰除舊型滅火器，採購蓄壓式水滅火器，兼顧環境永續與防災；民政處長張淵翔指出，已請區公所調查各里的滅火器需求與設置地點，今年將公開招標不限型式的新滅火器，汰換各里鄰的舊式滅火器。

    消防局說，滅火器本身不會爆炸，不用過度憂慮，若發現滅火器未掛設牆面、外觀鏽蝕等情形，請民眾立即通報區公所與消防單位，以維護設備安全。

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