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    《比特犬兩度咬傷人》北市列管危險犬隻 動保處將加強飼主教育

    2025/03/24 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市日前發生比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人事件，目前Lucky仍獨自關籠中，收容第六天食量已較第一天多，但仍有限。北市動保處表示，徐姓飼主日前已繳納廿萬元罰鍰，另有鑑於危險犬隻兩度傷人，除了原來對列管的危險犬隻保持固定探訪及追蹤，後續將設法加強飼主教育及安全措施。

    有近十年資歷的動物行為訓練師陳奕廷指出，若犬隻的天生情緒從小未得到滿足，於「尚未社會化」的狀態下對外界接受度低，Lucky二度從車窗內衝出咬傷騎士，不排除是汽機車並排，高度相輔且離地盤較近，造成Lucky認為機車騎士超出牠安全的領域範圍，在面臨極端情緒時，往往選擇戰或逃，偏向焦慮型的犬隻會以攻擊作為首選。

    比特犬自二○二二年三月一日起，被農業部列為禁止飼養或輸入的動物，其他危險犬隻包括日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬以及獒犬，都已在二○二三年二月廿八日前完成申報備查；北市列管危險性犬隻共一○六隻，比特犬占九十二隻。

    動保處指出，對列管的危險犬隻均有定期追蹤及探訪，並明確規定飼主攜帶犬隻外出需繫繩、戴嘴套，備查的犬隻必須絕育，若未來更換飼主或犬隻死亡，均需變更備查；後續將加強飼主教育及安全措施，以維護動物福祉及社會大眾安全。

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