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    首頁　>　生活

    交往4個月步紅毯！女方主動出擊 溫暖男方內心

    2025/03/24 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府去年舉辦單身聯誼活動，促成一對結婚，男女主角是在手作與情感學習的活動中初次認識彼此，女主角曾經歷過兩次失敗的婚姻，主動出擊暖化男主角的心，交往四個月後火速決定結婚；婚後雖都有感受到「婚前婚後」的差異，但兩人都試著以在情感學習中學得的技能溝通，希望能更好地磨合後，一起走下去。

    經歷過兩次失敗婚姻的女主角說，原本沒打算再婚，而是抱著多學習、多交朋友的心態參加，在遇到男主角後，覺得對方老實、愛家、認真負責、上進，相處起來能感受到滿滿的安全感，完全符合她的擇偶標準，又有了「再婚」的念頭。

    男主角出社會後單身近廿年，除了因為工作時間長，能遇見女性的機會多在公司裡，或使用交友軟體，又因個性不擅表達情感，難有後續發展。遇見女主角後「相處起來比較沒有距離感」，坦言女方「不完全被動」，會主動聯繫、安排出遊等，讓他不會覺得有隔閡或莫名被提防，因此有了發展的機會。

    在兩人有意結婚後，女主角主動找了婚前課程進修，也邀準老公一起去上課，學習過程中更了解彼此個性、雙方原生家庭帶來的影響，婚後也不意外的感受到「婚前婚後」的差異，兩人都會試著回想在感情工作坊中學得的技能溝通，希望能更好地磨合後，一起走下去。

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