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    花縣府、慈濟合作 啟動中西醫合療

    花蓮縣政府宣布啟動「花蓮縣中西醫合療元年」，慈濟醫院也分享腦部重傷的安安透過中西醫合療的成果。（花蓮慈院提供）

    花蓮縣政府宣布啟動「花蓮縣中西醫合療元年」，慈濟醫院也分享腦部重傷的安安透過中西醫合療的成果。（花蓮慈院提供）

    2025/03/24 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府宣布啟動「花蓮縣中西醫合療元年」，希望藉由中西醫的攜手合作，邁向全人整合醫療新時代的重要里程碑；花蓮縣衛生局長朱家祥說，花蓮慈濟醫院的中西醫合療成果是台灣醫界的一大特色，透過中西醫合療可提供更完善的健康照護。

    花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長何宗融帶領團隊分享經驗，去年遭高空異物墜落造成嚴重腦傷、曾經深度昏迷的男童安安，以及在花蓮慈院接受中西醫精準醫療的巴金森病友蔣先生，也到場分享醫療成果；林欣榮指出，惡性腦瘤、巴金森病、TTN基因突變引發罕見肌肉疾病、先天ABCD1基因異常引發腎上線腦白質失養症等，透過中西醫合療都有不錯的治療成果。

    花蓮慈院表示，去年夏天，安安的頭部被掉落的異物砸中，腦部受重創，一度陷入重度昏迷，後來透過中西醫合療，三天後，手部開始有動作，接著張開眼睛、發出聲音、練習吞嚥，到拄著拐杖艱難抬起腳，一步一步的復健，安安歷經慈濟團隊及中西醫合療的努力與陪伴，三個半月後終於「走」出醫院。

    朱家祥說，花蓮縣中西醫合療有五大發展面向，分別是建構基層診所中西醫合療模式；媒合中西醫診所讓病患同時獲得中醫與西醫的診療；推動中醫師進駐衛生所服務偏鄉與中醫資源不足的鄉鎮；結合餐飲業者研發適合四季的健康膳食菜單；舉辦中西醫合療論壇，提供更完整的健康照護方案。

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