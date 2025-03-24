大甲媽4月遶境 彰化逾40宮廟簽約自律

2025/03/24 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖遶境彰化市區已連續二年未傳出暴力衝突，為慎重起見，彰化警分局昨邀集四十多個宮廟及接轎團體，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，宣誓不藉故滋事，進而衍生打架鬥毆情事，警方也表達嚴正執法的決心，一旦打架鬧事，一律以現行犯逮捕。

警方指出，大甲媽鑾轎預計四月五日午後從台中市大度橋進入彰化縣境，南下遶經彰化、花壇、大村等鄉鎮市，回鑾時間預計四月十一日進入彰化市，十二日清晨進入台中市區。

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依往年經驗，大甲媽南下遶境進香，彰化市民生地下道素以打架出名，北返時最容易爆發衝突的地點則是彰化市大埔路、永樂街、民族路等處。彰化警分局為防止鬥毆事件發生，昨天邀集轄區四十多個宮廟代表及接轎團體舉行遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」。

彰化警分局長林英煌指出，今年以高自主管理、零聚眾鬥毆、低環保公害、交通真順暢、警民共協力、社會好期待為核心，律定參與大甲媽祖遶境的接轎團體需事先提出申請、建立接轎人員名冊、穿著統一服飾，活動期間為維護安寧秩序，以減少燃放鞭炮、晚間十點起零鞭炮、晚間十二點後無噪音為準則。

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