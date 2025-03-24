清水坍塌爛尾樓頂 拚3天拆畢

清水中興街一處集合住宅5、6樓坍陷，都發局派廠商出動加長臂拆屋機及灑水車展開拆除作業，最快3天拆畢。（記者歐素美攝）

2025/03/24 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區中興街的六層樓集合住宅，廿二日凌晨五、六樓突坍陷，幸未造成傷亡，市府都發局昨天請來廠商出動加長壁拆屋機等拆除坍塌處，都發局長李正偉表示，預計拆除工期至少三天，再請結構技師進入鑑定，以確認一至四樓是否安全，後續若有必要，市府也會強制介入。

1至4樓結構安全 請技師鑑定

清水區公所指出，該棟集合式住宅地主先後與三名建商合作皆出問題，導致五、六樓未能完工，形成爛尾樓，產權複雜，五、六樓沒人居住，不同所有權人將一至四樓分租給十三戶、廿七人，每月租金僅四千元左右，相當低廉。

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去年四月花蓮大地震後，該大樓即出現石塊掉落，但住戶仍繼續住，坍塌後，目前有廿人就近被安置在飯店，另有一家六口到彰化依親，一人在清水依親。公所表示，住戶將安置十天，後續若有需要，也會協調民間或政府資源協助。

市府昨進行拆除作業時，一名地主到場表達不滿，指市府未事先知會即拆除其圍籬，要求恢復原狀；清水區西寧里長王慶源說，先前已告知陳姓主要地主，市府也允諾日後會復原圍籬，可能該地主尚未轉知其他地主，才造成誤會。

李正偉表示，該建築共有六張執照，產權及使用執照範圍尚待釐清，針對建築危險，將依建築法優先裁罰相關地主最高卅萬元。

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