高雄農村8產品 奪ITI評鑑14星

高雄市農業局長姚志旺在「帕莎蒂娜」主廚指導下，將得獎的蜂巢氏龍眼蜂蜜入菜，製作熟成櫻桃鴨胸。（記者陳文嬋攝）

2025/03/24 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市六龜新發等四個農村再生社區，推出六龜橙茶等八款產品，奪下號稱「食品界米其林」的ITI國際風味評鑑大獎，近三年累計十六款產品獲獎共摘下三十一顆星，成績亮眼。

高雄市農業局推動農村社區發展產業化與商品化，今年參加ITI國際風味評鑑比賽，八款產品共奪下十四顆星獎項。其中六龜新發社區發展協會主打「六龜橙茶」，並以六龜原生紅茶與名店帕莎蒂娜開發糕點「六龜原生紅茶金桔費南雪」，均奪下最高榮譽三星獎，成為最大贏家；其次是永安新港社區推出「龍虎斑霜降魚塊」、「龍膽石斑清肉切片」分別榮獲二星獎、一星獎。

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梓官赤崁社區發展協會開發「金烏藏椒烏魚子醬」、美濃精功社區發展協會研發「凝萌葉大姊─檸檬風味椒鹽」均榮獲一星獎；蜂巢氏生物科技有限公司龍眼蜂蜜、玉荷包蜂蜜也榮獲二星獎、一星獎。

農業局昨天舉辦ITI得獎產品發表會，局長姚志旺在主廚指導下，將得獎的蜂巢氏龍眼蜂蜜入菜，製作熟成櫻桃鴨胸，與農村社區夥伴們一起品嘗。局長姚志旺表示，市府將持續支持農村社區夥伴，創新產品與拓展市場，讓更多的高雄農產品揚名國際。

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