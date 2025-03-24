為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄農村8產品 奪ITI評鑑14星

    高雄市農業局長姚志旺在「帕莎蒂娜」主廚指導下，將得獎的蜂巢氏龍眼蜂蜜入菜，製作熟成櫻桃鴨胸。（記者陳文嬋攝）

    高雄市農業局長姚志旺在「帕莎蒂娜」主廚指導下，將得獎的蜂巢氏龍眼蜂蜜入菜，製作熟成櫻桃鴨胸。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/24 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市六龜新發等四個農村再生社區，推出六龜橙茶等八款產品，奪下號稱「食品界米其林」的ITI國際風味評鑑大獎，近三年累計十六款產品獲獎共摘下三十一顆星，成績亮眼。

    高雄市農業局推動農村社區發展產業化與商品化，今年參加ITI國際風味評鑑比賽，八款產品共奪下十四顆星獎項。其中六龜新發社區發展協會主打「六龜橙茶」，並以六龜原生紅茶與名店帕莎蒂娜開發糕點「六龜原生紅茶金桔費南雪」，均奪下最高榮譽三星獎，成為最大贏家；其次是永安新港社區推出「龍虎斑霜降魚塊」、「龍膽石斑清肉切片」分別榮獲二星獎、一星獎。

    梓官赤崁社區發展協會開發「金烏藏椒烏魚子醬」、美濃精功社區發展協會研發「凝萌葉大姊─檸檬風味椒鹽」均榮獲一星獎；蜂巢氏生物科技有限公司龍眼蜂蜜、玉荷包蜂蜜也榮獲二星獎、一星獎。

    農業局昨天舉辦ITI得獎產品發表會，局長姚志旺在主廚指導下，將得獎的蜂巢氏龍眼蜂蜜入菜，製作熟成櫻桃鴨胸，與農村社區夥伴們一起品嘗。局長姚志旺表示，市府將持續支持農村社區夥伴，創新產品與拓展市場，讓更多的高雄農產品揚名國際。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播