台灣觀光百大亮點 台東5大景點入選

台東池上大坡池入選台灣觀光一百亮點，7月24日將辦熱氣球光雕音樂會。（記者黃明堂攝）

2025/03/24 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕交通部觀光署日前公布台灣觀光一百亮點，台東有鹿野鄉高台、池上鄉大坡池、太麻里鄉太麻里曙光園區、大武鄉九四二○濱海休憩區、成功鎮三仙台等五大知名景點入選。縣府今年已排定在五景點舉辦活動，盼創造更多觀光人潮。

大坡池光雕音樂會 適合騎車環湖

台東縣政府表示，鹿野高台是台灣最具代表性的熱氣球及飛行傘體驗地點，今年七月五日到八月廿一日辦熱氣球嘉年華，遊客在此搭乘熱氣球繫留或自由飛，俯瞰縱谷美景，更可享受在天空漫飛樂趣。大坡池位於池上鄉，湖光山色相映成趣，適合騎乘自行車環湖，感受寧靜優美的田園風光，七月廿四日也將舉辦大坡池熱氣球光雕音樂會。

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太麻里曙光園區是迎接第一道曙光最佳地點，七月十日結合熱氣球、日出及蔚藍太平洋，舉辦獨有魅力的太麻里曙光園區曙光光雕音樂會。大武九四二○休憩區以無敵海景著稱，結合文創及裝置藝術，提供旅人放鬆身心的休憩點，夜幕浪濤聲與繁星交織也是台東絕佳的觀星場域，七月廿六日在此舉辦最美星空音樂會。

三仙台8月星空音樂會 一起來追星

三仙台是台東最具代表性的自然地標之一，壯觀的八拱跨海步橋連接離岸島嶼，白天遊客可近距離欣賞海蝕地形與壯闊海景，夜晚三仙台純淨無光害絕美星空，是觀星愛好者的天堂，八月廿三日將舉辦成功鎮三仙台場次最美星空音樂會。

台東縣府表示，隨著台灣觀光一百亮點的公布，未來吸引更多旅人前來台東，也鼓勵遊業者與在地社群共同合作，提供更優質的旅遊服務，讓台東成為國內外遊客的夢幻旅行目的地。

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