雲林舊車換購電動機車 最高補助3.6萬

2025/03/24 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕設籍雲林的機車近四十四萬輛，逾十年舊機車破十萬輛，為鼓勵二行程機車報廢回收，縣府環保局公布今年補助計畫，特別新增二行程機車完成回收與報廢可申請補助四千元，此外中低收入戶以舊車換新電動機車補助二．五萬元，加上中央補助最高可三．六萬元。

環保局表示，雲林設籍機車總數約四十三．九萬，有十七．八萬輛已超過十年且應參加定期排氣檢查，但有二五一九輛二行程、八○一四輛四行程機車，五年以上未參加定檢，建議回收與報廢。

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張喬維表示，今年雲林淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助計畫，特別加碼「淘汰二行程機車」補助，凡車主同時完成「回收與報廢」可申領四千元，限額一千五百輛，僅完成報廢可申領兩千元，限額五百五十輛，其他補助與去年相同，經費為地方自籌款，編列預算約兩千七百萬元。

環保局表示，為鼓勵民眾響應淨零碳排，以舊車新購電動機車有補助，如中低收入戶用此方案新購重或輕型電動機車，縣府補助二．五萬元，加環境部回收獎勵金三百元、媒合平台獎勵四千元，經濟部新購電動機車七千元，最高領三．六三萬元補助。

張喬維表示，各補助項目皆有限額，有意申請者務必盡早辦理，完整補助計畫、線上申請等相關資訊皆請至雲林縣機車定檢與污染管制資訊網或在於上班時間撥打電話諮詢。

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