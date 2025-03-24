為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林內觸口段紫斑蝶 估週三、四爆大量

    標放的紫斑蝶，都會由志工寫上英文字母加日期，以便後續觀測追蹤。（記者李文德攝）

    標放的紫斑蝶，都會由志工寫上英文字母加日期，以便後續觀測追蹤。（記者李文德攝）

    2025/03/24 05:30

    近日氣溫回升 北返數量漸增 今年估遷徙數逾20萬隻

    〔記者李文德／雲林報導〕每年清明前後是紫斑蝶遷徙季，「中繼站」林內鄉觸口段近日逐漸出現蝶群。台灣紫斑蝶生態保育協會與高速公路局連續兩週末舉辦「生態解說活動」，介紹蝴蝶生態更標放紫斑蝶。協會表示，近日天氣回溫，預估週三、週四可能有大量紫斑蝶現蹤。

    協會理事長陳瑞祥指出，根據去年觀測紀錄，國道三號林內段橋下有破四十萬隻飛越紀錄，今年紫斑蝶「先鋒部隊」三月四日已出現，當時已有破萬隻盛況，平均每分鐘通過二一○隻，是二○○九年到現在，最早監測大量飛越的情況，另本月十二日更每分鐘監測記錄最高紀錄曾有三九一隻，達國道三號外側車道封道兩百五十隻標準，是史上最早封道。

    陳瑞祥表示，十二日整天約五萬隻，隔日也有三萬隻，同樣達封道讓蝶的標準，不過這段期間因寒流，氣溫較低，蝶群未再出現，已經好幾天掛零，而隨著氣溫回升後，紫蝶北返的情況也逐漸增加，現大約有二至三千隻，平均每分鐘四十多隻。

    茂林蝶谷仍有大量蝶群 還未到林內

    陳瑞祥指出，根據監測經驗來看，有時在天氣變冷前、天氣回溫後隔天，都有大量紫斑蝶出現，而日前在高雄茂林蝶谷仍有許多紫蝶，研判大量蝶群還未出現在林內，預估本週三、四將有一波蝶群。而今年預計遷徙總數逾廿萬，與往年紀錄差不多。

    協會與高速公路局廿二、廿三及本週末都國道三號林內段橋下舉辦「生態教育解說」，除了有紫斑蝶導覽介紹外，更是由志工們進行標放，讓民眾一起觀察紫斑蝶。

    台灣紫斑蝶生態保育協會與高速公路局連續兩週末舉辦「生態解說活動」，介紹蝴蝶生態更標放紫斑蝶。（記者李文德攝）

    台灣紫斑蝶生態保育協會與高速公路局連續兩週末舉辦「生態解說活動」，介紹蝴蝶生態更標放紫斑蝶。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播