林內觸口段紫斑蝶 估週三、四爆大量

標放的紫斑蝶，都會由志工寫上英文字母加日期，以便後續觀測追蹤。（記者李文德攝）

2025/03/24 05:30

近日氣溫回升 北返數量漸增 今年估遷徙數逾20萬隻

〔記者李文德／雲林報導〕每年清明前後是紫斑蝶遷徙季，「中繼站」林內鄉觸口段近日逐漸出現蝶群。台灣紫斑蝶生態保育協會與高速公路局連續兩週末舉辦「生態解說活動」，介紹蝴蝶生態更標放紫斑蝶。協會表示，近日天氣回溫，預估週三、週四可能有大量紫斑蝶現蹤。

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協會理事長陳瑞祥指出，根據去年觀測紀錄，國道三號林內段橋下有破四十萬隻飛越紀錄，今年紫斑蝶「先鋒部隊」三月四日已出現，當時已有破萬隻盛況，平均每分鐘通過二一○隻，是二○○九年到現在，最早監測大量飛越的情況，另本月十二日更每分鐘監測記錄最高紀錄曾有三九一隻，達國道三號外側車道封道兩百五十隻標準，是史上最早封道。

陳瑞祥表示，十二日整天約五萬隻，隔日也有三萬隻，同樣達封道讓蝶的標準，不過這段期間因寒流，氣溫較低，蝶群未再出現，已經好幾天掛零，而隨著氣溫回升後，紫蝶北返的情況也逐漸增加，現大約有二至三千隻，平均每分鐘四十多隻。

茂林蝶谷仍有大量蝶群 還未到林內

陳瑞祥指出，根據監測經驗來看，有時在天氣變冷前、天氣回溫後隔天，都有大量紫斑蝶出現，而日前在高雄茂林蝶谷仍有許多紫蝶，研判大量蝶群還未出現在林內，預估本週三、四將有一波蝶群。而今年預計遷徙總數逾廿萬，與往年紀錄差不多。

協會與高速公路局廿二、廿三及本週末都國道三號林內段橋下舉辦「生態教育解說」，除了有紫斑蝶導覽介紹外，更是由志工們進行標放，讓民眾一起觀察紫斑蝶。

台灣紫斑蝶生態保育協會與高速公路局連續兩週末舉辦「生態解說活動」，介紹蝴蝶生態更標放紫斑蝶。（記者李文德攝）

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