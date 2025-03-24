台南草湖寮 台江地景公園 全新開放

台南市安南區公所攜手當地里長舉辦健走，超過8百位里民一起走出戶外，認識在地環境良好的改變，行銷安南。（記者王姝琇攝）

2025/03/24 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕全新開放的草湖寮歷史公園、台江地景公園，成為親子最佳去處，安南區大安里昨日在商六○重劃區舉辦健行，里長陳瑞賀號召逾八百位里民走出戶外、認識在地重大建設，里民相互暢聊周遭環境的改變，享受更舒適的生活。

商六○重劃前原為廢棄魚塭，如今透過城市規劃和重大建設，帶動安南區發展；區內的草湖寮歷史公園、台江地景公園有多達廿六項遊樂設施，每逢假日吸引大小朋友來放電。

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區長魏文貴指出，陳瑞賀里長號召逾八百位里民，以商六○為範圍舉辦健走，不僅帶領大家健康走出戶外，更藉此讓在地里民更認識生活周遭的重大建設、行銷安南；而其中兩座特色公園在工程規劃設計階段，除廣納在地人士意見，也開放公民參與網路票選，提高在地居民參與感。

早期在地居民在魚塭邊搭草寮而居，稱為「草湖寮」，因此打造草湖寮歷史公園，設置魚塭意象休憩區，有船塢探險遊具組、草寮意象音樂小屋、共融式旋轉盤、綜合攀爬遊戲區以及戲沙區。

安南區古稱台江，曾是台灣最美內海，形如月眉、狀似鯨背，台江地景公園正是以台江內海縮景創造出公園滯洪空間，規劃鯨骨意象噴霧走廊、鯨航迷霧區等親水設施，設置蹦床、鞦韆，及挑戰性較高的飛輪、神龍塔，不僅提供全齡化及多元化使用者共同休憩的空間，更具歷史意義。

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