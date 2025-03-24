空拍監測 台南海岸清理效率提升

響應「世界水日」，南市環保局動員志工清理鹽水溪周邊環境。（南市環保局提供）

2025/03/24 05:30

搭配跨局處聯繫平台 發現髒亂由權責單位限期淨灘 改善海岸環境

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市海岸線綿延近七十公里，台南市府推動海岸清潔與維護工作，透過空拍監測搭配跨局處平台滾動檢討，一旦發現髒亂，即由權責單位限期清理，逐步改善海岸環境。南市環保局表示，未來將持續透過科技監測，提升清理效率，讓台南美麗海岸永續發展。

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「世界水日」清出200多公斤垃圾

南市環保局表示，南市海岸線橫跨九個不同權責單位，南市府自二○二一年九月成立海岸清潔維護府級聯繫平台，平時透過空拍方式，監測海岸是否有污染或堆積垃圾，同時也積極與民間團體攜手合作，去年淨灘活動累計吸引超過一萬一千人參與，共同以行動守護地球環境。

環保局表示，該局響應三二二「世界水日」，前天於安平區四草大橋海岸舉辦淨溪淨灘活動，包括經濟部水利署第六河川分署、企業、社區及水環境守護志工共有近百人響應，攜手清理鹽水溪周邊環境，為守護鹽水溪流域盡一份心力，兩小時清出二百多公斤垃圾及超過一百五十公斤資源回收物。

去年蚵架、保麗龍及蚵殼回收逾95％

清理範圍涵蓋鹽水溪出海口海岸線及安平堤頂自行車步道，長度約六百公尺。撿拾垃圾以塑膠飲料容器與家庭廢棄物為大宗，在淨溪淨灘過程中，發現不少垃圾隨潮漂浮，顯示若未妥善清除陸地垃圾，最終將隨河入海，不僅污染河川，也成為海洋垃圾的來源。

民眾欣賞海景 落實垃圾不落地

另外，南市農業局推動廢棄蚵架、保麗龍及蚵殼回收再利用獎勵機制，鼓勵漁民自主回收蚵棚蚵架。在無天災影響下，回收率穩定達九十五％以上，去年全年回收總量達二千八百多公噸，有效維護海岸環境整潔。

環保局表示，海岸環境維護需要市府、民間團體與市民共同努力，市民到海邊欣賞美景時，務必落實垃圾不落地的好習慣，共同維護乾淨海岸，市府未來將持續透過科技監測，提升清理效率，並推動源頭減量，讓台南的海洋環境更加美好。

南市環保局表示，透過空拍監測海岸線，一有髒亂即清除，改善海岸環境。（南市環保局提供）

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