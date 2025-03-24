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    首頁　>　生活

    蛋價再漲2元 每斤42元

    本週蛋價調漲2元，今起批發價每台斤調漲為42元，產地價週三跟進，每台斤調漲至32.5元。（資料照）

    本週蛋價調漲2元，今起批發價每台斤調漲為42元，產地價週三跟進，每台斤調漲至32.5元。（資料照）

    2025/03/24 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕受近日溫差大影響，蛋雞產蛋量下滑，台北市蛋商公會昨表示，本週蛋價調漲二元，今起批發價每台斤漲為四十二元，產地價週三跟進調漲至卅二．五元；清明連假若蛋量增加，蛋價可能會下跌。

    清明連假可能會下跌

    台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，受到禽流感和溫差大影響，近日產蛋量明顯下滑，經過開會討論，本週蛋價調漲二元，週一批發價先漲，從每台斤四○元漲至四十二元；週三產地價跟進，從每台斤卅．五元漲至卅二．五元。由於清明連假將至，雞蛋較不好賣，若產量增加，蛋價可能會下跌。

    根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，國內投入生產蛋雞約三五八○萬隻，雞蛋每日生產量十二萬三千箱（每箱約二百顆），與二月底的十二萬五千箱相比，產量略為下滑。

    不過，中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，目前每日產量實際上應該不到十二萬箱，主因是天氣忽冷忽熱導致蛋雞生病事件增加，和禽流感疫情較無關係。他也指，蛋價上週早就該漲，蛋商考量先前已連續三週調漲而凍漲，重申希望由產地來報產地價，才能反映產地實際情況。

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