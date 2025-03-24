美籍網紅被禁來台 申請就業金卡竟獲准

樂樂法利秀出他被通知就業金卡審核通過的郵件。（取自Youtube「LeLe Farley」）

2025/03/24 05:30

〔記者劉詠韻、王冠仁／台北報導〕美國網紅「樂樂法利」兩年前來台兩度上節目領酬勞，被檢舉「非法工作」，移民署處以禁止入境六年；不過，他去年申請「就業金卡」於今年二月獲准，近期來台前一刻才發現被拒絕入境，他透過個人頻道表示未收到通知，也沒有任何解釋。台北市勞動局昨表示，因裁處當時樂樂法利已離境，因此函送移民署處置。移民署則說，會檢討相關行政作業流程。

移民署：會檢討行政作業流程

樂樂法利曾前往中國就讀中央戲劇學院、南京大學，也曾領過共產黨獎學金，近年立場轉為反共，更坦言「拿共產黨的獎學金，卻走上反共道路」。他日前透過YouTube頻道指出，雖獲核發文化藝術類就業金卡，但入境台灣時卻遭到拒絕。台北市勞動局昨表示，之前接獲檢舉，指多位未申請工作許可的外國人參加國內數個電視台政論節目，經查證屬實，但裁處對象已經離境，移請移民署依「入出國移民法」規定辦理。

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勞動局強調，依據「就業服務法」，外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作，違反規定的外國人，應即令其出國。

據悉，被管制來台外國人拿就業金卡也無法入境，過往移民署人員審核時，若發現類似情況就會不予許可；此案極可能「漏看」資料才會核發金卡，導致樂樂法利「白忙一場」。

獲文化部認定 可申請再度來台

不過，樂樂法利是申請文化與藝術類金卡，依「禁止外國人入國作業規定」，只要主管機關文化部認定他是「亟需或短期內不易培育之外國人」，就可申請「不予禁止入國」而再度來台。

樂樂法利說明自己被禁止入境台灣的經過。（取自Youtube「LeLe Farley」）

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