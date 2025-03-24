春暖乍寒 週末濕冷低溫探12度／雙北近日相對濕度僅8% 民眾哀號「狂被靜電電到」

一週天氣預報

2025/03/24 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕春暖乍寒！本週先熱後冷，週四以前各地溫度逐步回升，最高卅三度，週五冷空氣報到轉冷，週末明顯濕冷，下探十二度。

週四前逐日升溫 最高33度

中央氣象署預報員劉沛滕指出，週四之前天氣穩定，氣溫每日略回升一至二度，但日夜溫差大，其中西半部最明顯，今天高溫可達廿九、卅度，明後天可達卅度以上，但夜間溫度驟降，日夜溫差可達十四、十五度。週二至週四受東南風影響，台東及恆春半島注意零星降雨。

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日夜溫差達14至15度

週五開始轉冷，北部及宜蘭較明顯，白天下滑五度。劉沛滕表示，鋒面通過加上東北季風增強或大陸冷氣團報到，北部及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨。

週末兩天水氣加持、感受濕冷，北部白天僅十六、十七度，入夜降至十二至十五度；中部白天廿一、廿二度，南部暖和，可達廿五、廿六度。中部以北、東半部及南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。

劉沛滕提醒，冷高壓今天逐漸往東移出台灣，水氣漸增，但中午前後的相對濕度仍低，再加上天氣晴朗，紫外線會較高，請民眾補充水分並做好防曬。

北部近日乾燥，前天雙北相對濕度八％，有機會破四十年來最低歷史紀錄；昨天台北廿七％、新北廿一％，民眾哀號「狂被靜電電到」。劉沛滕表示，台灣相對濕度五十至六十％感受舒適乾爽，冷氣團經太陽加溫可降至卅％左右，卅％以下情況則屬罕見。

劉沛滕說明，最低紀錄雖是一九八五年四月廿四日台北十五％，但過去受限儀器精密程度，低濕度較難量測；氣象署認為，現代儀器可信度高，內部經檢核討論後，預計今天說明是否將八％正式列紀錄。

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