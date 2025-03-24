大學新增60班別 多扣緊5大信賴產業

114學年一般大學新增班別60件，多扣緊「五大信賴產業」及三大全球性議題。圖為中央大學光電系「產業碩士專班」訓練出社會組背景的學生，進入科技公司工作。 （資料照，中央大學提供）

2025/03/24 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕有別於許多碩專班走入歷史，教育部統計，一一四學年一般大學新增班別僅六○件，多扣緊總統賴清德宣布的半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊「五大信賴產業」，以及氣候變遷、健康促進、社會韌性三大全球性議題。

多校開設半導體、AI學程

半導體部分，台大及大葉大學都增設國際半導體學士學位學程，高雄師範大學則增設半導體碩士在職學位學程。

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數位資訊及人工智慧部分，清大結合醫學及資訊，增設醫學資訊碩士學位學程；台北醫學大學增設大數據科技及管理研究所碩專班，彰化師範大學增設智慧車輛工程學系學士班，宜蘭大學增設資訊工程學系碩專班。

高齡、永續發展專班大增

此外，看準超高齡化社會之健康需求，馬偕醫學大學增設醫學系碩士班，中興增設中醫藥暨新藥開發研究所碩士班、跨域創新生技國際博士學位學程等，長庚大學增設免疫轉譯醫學研究所及健康數據科學研究所碩士班，東海增設高齡健康與運動科學研究所碩士班等。

而對於護理人員不足困境，中山及輔大都增設學士後護理學系學士班，長榮大學和亞洲大學均增設護理學系二年制在職專班。

永續發展也很夯，台灣海洋大學增設永續發展碩士在職學位學程，暨南國際大學增設智慧暨永續農業學士學位學程，靜宜增設永續環境與智慧科技學士學位學程等。比較少見的新增班別，則如成大增設考古學研究所博士班。

擬捐贈清大的中華大學，新增「人工智慧與產業創新研究所」碩士班，中華大學校長劉維琪表示，在談整併案之前已獲教育部同意設立；清大副校長戴念華表示，兩校整併案最快明年二月開始作業，預計四年半後，中華大學停辦並捐贈予清大，清大會善用以培育更多高階科技人才。

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