114學年大學裁撤86班別 碩專占6成／少子化衝擊、碩士班好考 專家：恐難逃走入歷史

受少子化及時代變遷影響，教育部最新統計，114學年（今年8月起）一般大學裁撤班別達86件，創近5年新高，碩士專班以台師大裁撤16個最多。（記者林曉雲攝）

2025/03/24 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕受少子化及時代變遷影響，教育部最新統計，一一四學年（今年八月起）一般大學裁撤「班別」達八十六件，為近五年新高，其中五十三個是碩專班，高達六成；校方表示，現在一般碩士班好考文憑易取得，不一定要唸碩專班，也有些碩專班不符市場需求，加上少子化，所以走上裁撤之路。

台師大裁撤16個 保留少數

班別裁撤如同「判死刑」，台師大一一四學年度裁撤十六個碩專班，包括化學、生命科學、地球科學、物理、美術、音樂、特殊教育、健康促進與衛生教育、教育心理與輔導、教育、設計、華語文教學、圖書資訊學、機電工程、歷史、體育與運動科學等。

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台師大教務長劉美慧表示，早年碩士不好考，但近年老師多具備碩士學歷，而化學、物理等碩專班設立卅年「已完成階段性任務」，但仍保留極少數教學碩專班，學位論文採專業實務報告。

台南大學、逢甲裁撤6個

台南大學裁撤音樂學系、視覺藝術與設計、應用數學等六個碩專班，主秘李郁緻說明，生源多來自教師或補教老師，在晚上或假日上課，要特別商請教師支援，成本較高，學分費三千元。近年學習型態改變，在職生在一般碩士班即可進修，學分費降低至一五○○元。

中興大學裁撤「中科碩士在職專班」，校長詹富智表示，該類班別屬於計畫性質，過去每年核定外加名額一百四十名，因計畫結束學生全數畢業而裁撤。

逢甲大學裁撤六個碩專班包括中文、建設學院專案管理、會計等，招生長劉炳麟表示，多年前已停招，所有學生皆畢業，除中文系外，其餘在停招當年也同步設立相對應的「碩士在職學位學程」，與市場需求同步發展。

義守大學裁掉機械與自動化工程碩專班。校方說明，系所調整是為整合資源，投入業界所需人才未來藍圖進行培育，更貼近產業需求。

實踐大學前校長陳振貴表示，過往看準在職人士需有碩士學位，有利於升職的市場，大學搶開碩專班且收費較高，有的學分費甚至收到六千元，但少子化加上碩士普遍化後，碩專班難逃走入歷史。

教部：調整班別屬大學自主

教育部高教司科長陳冠穎說明，調整系所及班別屬於大學自主事項，經校內程序及校務會議通過後提出申請，教育部會同各主管機關審查，使人才培育契合國家政策與產業發展需求。

小檔案─碩士在職專班

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