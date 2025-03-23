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    感染科、重症ICU、小兒外科 衛福部推深耕計畫 先救救命科

    衛福部今年編列60億元預算，在人才培育方面，首波將鎖定如感染科、重症加護、小兒外科等救命科別留任，採「由下而上」補助方式。（資料照）

    衛福部今年編列60億元預算，在人才培育方面，首波將鎖定如感染科、重症加護、小兒外科等救命科別留任，採「由下而上」補助方式。（資料照）

    2025/03/23 05:30

    〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕台灣醫療體系失衡，衛福部推動「健康台灣深耕計畫」，以優化工作環境、人才培育、智慧醫療與社會責任為四大主軸，今年編列六十億元預算，在人才培育方面，首波將鎖定如感染科、重症加護、小兒外科等救命科別留任，採「由下而上」補助方式，開放醫院依實際需求設計留才方案，向中央提案爭取經費。

    4大主軸 編列預算由下而上留才

    衛福部醫事司司長劉越萍表示，現行醫師總數雖穩定，但在急重症等救命科別出現斷層，深耕計畫聚焦提升工作環境與人力培育，在行政院支持下，將透過公務預算補助，吸引醫師投入感染科、重症ICU、小兒外科等人力告急的救命科別，預計四月對外公布。

    「我們不預設補助對象，但重症、兒科確實是最急迫的。」副司長劉玉菁補充，以往補助模式多由上而下，如去年「優化兒童醫療照護計畫」由中央直接補助，提供兒科住院醫師、重難罕症研修醫師、小兒外科研修醫師每月一萬至三萬元不等津貼，並補助醫院五六○萬至一二○○萬元培訓人力；而此次深耕計畫並未設限科別，將由醫院主導提案，可與其他計畫相輔相成。

    醫界：小兒外科如消防隊 賠錢也要扶植

    醫界多樂見深耕計畫優先鎖定救命科別，一名小兒外科醫師直言，小兒外科如同消防隊，是第一線救火、攸關人命，賠錢也要扶植的科別。衛福部小兒外科研修醫師每人每月補助三萬元，但完成訓練後就沒有補助了，收入仍比其他科少，樂見未來將小兒外科列為優先補助科別，但呼籲不只醫師，護理人員、醫檢師、放射師、藥師等整個團隊都要納入考量。

    台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，近年報考感染科人數日益減少，今年僅約廿名。現在感染科醫師要照顧門診病人也須值班，還要負責醫院抗生素管理、感染管制工作，但健保給付低、待遇不佳，影響年輕人投入意願，偏偏各國面臨抗藥性危機、新興傳染病動不動就來，肯定衛福部將感染科列入深耕首波補助，可望助攻補給人力。

    台灣胸腔暨重症加護醫學會理事何肇基指出，重症加護涉及很多科別，包含胸腔、心臟、麻醉等，以胸腔科為主力，只要提供合理的報酬，相信有助於提高人力投入意願。

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