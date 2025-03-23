擔心自己比孩子早走 捨不得放手 陷三老困境

唐氏症基金會服務對象之中，部分人年紀已漸長，如唐氏症的順順今年已61歲，但他仍相當活潑，看到人就微笑，主動伸手擊掌，樂於互動。（記者吳柏軒攝）

2025/03/23 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕「我以為孩子會比我早走！」台灣身心障礙者逾一二三萬人，其照顧者多半是父母，一般障礙孩子身子較弱、平均壽命不長，但隨著醫療與照護進步，父母漸漸發現可與障礙孩子終老，卻面臨兩代人雙雙同時老化，體力、醫療、長照問題都雙倍，甚至有的家庭九旬長輩仍健在，恐陷入「三老照護」困境。

74歲照顧45歲唐氏症兒 也要顧96歲母

請繼續往下閱讀...

七十四歲的賴光蘭當年生下唐氏症兒子，集結一群家長成立育成社福基金會互助，自己任執行長一職。賴光蘭坦言，如今兒子已四十五歲，邁入老化，自己身體狀況也漸衰老，日常洗澡不再能蹲著幫兒子，未來的長照經費也還沒著落，只是幸好在基金會兒子有日照服務，自己稍可喘息。

賴光蘭說，自己母親也已高齡九十六歲，在宜蘭與外籍看護生活，日前尿道發炎高燒四十度，看護嚇得趕緊送醫，因相關藥物服用等步驟繁瑣，自己只能當天來回台北宜蘭處理，這種上有老、下也老，自己也變老的狀態，讓她非常擔心未來各種「臨時狀況」會更多。

另名雙老家庭案例，自己已經七十九歲的小玲媽媽，養育唐氏症女兒小玲，如今小玲已五十四歲，自一○八年七月起在唐氏症基金會北市的日間照顧機構服務，不過週間晚上、週末和長假期間，小玲媽媽仍要打理女兒的生活。

小玲父親後來因失智已在前幾年過世，家中還有另一個兒子，小玲媽媽不願造成兒子家庭困擾，每天親自照料女兒。「我能承擔就自己承擔。」小玲媽媽表示，常常自己因身體病痛想去醫院看診，卻不放心女兒一人在家，導致「生病就忍著」，一一一年底曾經通過住宿機構評估卻也沒把女兒送去，自覺體力不行卻又捨不得放手，是許多障礙者雙老家庭的困境。

賴光蘭也直言，雙老家庭的經濟議題很大，她看著障礙兒長大變老，想著現在起要開始煩惱兒子養老費用，幫其信託；育成基金會過去也開過相關研討會，邀請日本、新加坡等團體分享，建議應由外部監督單位來處理照顧家長身故後留給障礙者的財產，互相牽制，保障權益、避免受騙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法