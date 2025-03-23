《南投》堆3.4萬噸垃圾 投市公所霧砲機除臭

南投市垃圾掩埋場堆置3.4萬噸垃圾臭氣沖天，南投市公所透過霧砲機噴灑次氯酸水分解臭味，有效降低垃圾臭味飄散市區，以維環境衛生與生活品質。（南投市公所提供）

2025/03/23 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣並未設有垃圾焚化場，位於南投市的垃圾掩埋場已堆置三．四萬噸垃圾，每到傍晚吹起落山風，臭氣沖天的異味就飄到市區，南投市公所購置霧砲機與強力水車，透過次氯酸水分解臭味，並灑水降溫，希望能達到除臭及防止垃圾自燃。

每週三次噴灑次氯酸水分解臭味

南投市公所表示，目前該市每天垃圾量達六十噸，而掩埋場垃圾則有三．四萬噸，由於垃圾太多，加上場區位在八卦山半山腰，距離市區不遠，每到傍晚吹起落山風，刺鼻的垃圾臭味就飄到市區影響生活環境，尤其夏天高溫，大量垃圾蓄積沼氣，還會引發火警，造成不少民怨。

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為避免臭味、防止火災，場區購置霧砲機並安裝在回收車上，透過每週三次噴灑次氯酸水，分解臭味與消毒，有效抑制臭氣飄散市區。

另外，公所也與南投縣環保局建置場區熱顯像監控系統，以及向環境部爭取經費設置消防系統與水車，一旦發現垃圾溫度升高，就會以強力水車降溫，避免自燃，即便火災發生，場區消防系統也有足夠水源可滅火，近來垃圾臭味陳情案已大幅減少。

建置熱顯像監控系統防垃圾自燃

公所也說，去年南投市垃圾外運焚化時，因垃圾分類不確實，抽檢被發現含有金屬、寶特瓶等可回收物，已被退運二次，遭罰十七萬元，呼籲民眾丟垃圾應做好分類，以免再遭退運、受罰。

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