《台中》做伙講台語 台中「培育台語家庭」啟動

文化局在南區圖書館舉辦台語說故事活動，鼓勵家庭成員一起說台語。 （文化局提供）

2025/03/23 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕文化部推動「培育台語家庭計畫」，以「做伙kóng Tâi-gí（講台語）」為號召，邀請市民一起說台語、傳承母語，文化局副局長施純福昨日出席啟動活動，鼓勵市民讓台語融入日常生活，成為母語的守護者，世代傳承。

「做伙kóng Tâi-gí」計畫以家庭為核心，邀請親子、祖孫、夫妻或伴侶參與多元有趣的生活化台語課程，讓母語學習自然發生，即日起至十二月底，市民可登錄註冊成為文化部台語家庭會員，透過學習、集點、完成任務，獲得獎勵金。

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活動中在地藝文團體演奏台語經典樂曲，並舉辦台語說故事與偶劇表演，讓台語學習更生動有趣。此外，已註冊的台語學習家庭齊聚一堂，領取活動禮袋，並參與系列培育活動。

另南區圖書館歷經一年耐震補強與環境升級工程，昨日也正式開館，提供市民安全舒適的閱讀空間。

文化局補充，三、四月市府一系列的台中童遊趣活動，包含三月二十九、三十日在台中公園邀請超人氣狗狗「Bluey妙妙犬布麗」熱鬧上演「台中親子音樂季」；四月三至五日連續三天的「台中兒童藝術節」，由文化局結合日本經典卡通角色「BOBDOG」巴布豆帶著大小朋友前往「夢之島」，體驗各式戶外匯演等主題活動。

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