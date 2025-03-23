台積電參與 嘉縣徵才千人投履歷

嘉義縣大型徵才活動應徵民眾擠爆會場。（記者林宜樟攝）

2025/03/23 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣產業轉型，轄內嘉義科學園區、馬稠後產業園區、民雄航太園區等六大產業園區同步開發，眾多企業如台積電進駐設廠，為補實各領域產業人力缺口、勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心昨舉辦「智慧薪城—幸福嘉乘」大型徵才活動，吸引超過一千人次投遞履歷。

朴子就業中心主任張春美表示，本次徵才邀集三十一家優質企業釋出逾千個職缺，近九成為嘉義在地工作機會，台積電釋出平均年薪七十萬以上的技術員職缺，還有科技廠祭出最高月薪十萬、網羅研發人才。

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台積電昨派出六名人資人員進行徵才，超過兩百人面談；參與面試的民眾說，台積電技術員平均年薪七十萬元，平均每月收入將近六萬元，遠超過嘉義地區一般工作月薪三萬餘元，雖需日夜輪班，但不需到外地租屋，可趁年輕有體力時先存錢；嘉義市不動產開發公會名譽理事長呂冠衡表示，台積電技術員薪資對就業機會不多、收入平平的嘉義就業市場是一劑留人搶才及號召返鄉的「強心針」，也會帶動居住需求。

嘉義縣府勞工暨青年發展處副處長林俊傑表示，四月十九日縣府將在民雄國中舉辦大型徵才活動，台積電將參與，還有大埔美園區將開幕的觀光工廠也將進行徵才，縣府將持續媒合廠商，提供更多就業機會。

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