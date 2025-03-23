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    首頁　>　生活

    新虎尾溪防汛路 擬打通三和橋引道

    2025/03/23 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林新虎尾溪防汛道路是沿線虎尾、二崙等鄉親村民到麥寮上班的替代道路，但在三和橋段橋台引道沒打通，用路人要繞行到雲廿九線道路，不方便且增加事故風險，地方廿年來爭取打通引道，縣府將自籌六五○○多萬元，打通引道並把防汛道提升為一般道路，提供一條更安全、便利道路，順利的話年底可發包。

    雲縣府自籌6500多萬元 若順利年底發包

    二崙鄉長鍾東榮、虎尾鎮長林嘉弘指出，新虎尾溪兩側防汛道路為東、西向，最西可到麥寮出海口，除虎尾、二崙及崙背鄉親的連絡道，也是民眾要去麥寮六輕上班替代道路，但三和橋段橋梁引道沒打通，用路人要繞到車流量大的雲廿九線迴轉再接回防汛道。

    附近村民說，雲廿九線道路因中科園區車流量相當大，用路人在三和橋頭前迴轉相當危險。

    縣府表示，二崙、虎尾鄉親廿年前就提出打通三和橋引道，民代、村里長也多次爭取，但因該路段為防汛道，不是縣道，中央也沒對口單位，須縣府自辦。

    縣府水利處長許宏博表示，引道打通後車流變大，考量事故可能增加，同步把防汛道提升為一般道路，工程分兩期，第一期三和橋左右各興建一座車行涵洞，穿越引道下方來打通水防道路；第二期為提升防汛道路為一般道路路面改善，包括鋪設二公里長瀝青混凝土路面、增設兩側路燈，工期需要一年九個月。

    縣長張麗善表示，全案已請水利處辦理規劃設計，縣府八月將向議會提出預算編列，如獲通過今年底即可發包。

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