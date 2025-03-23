運動在南科 李洋領軍羽球友誼賽

奧運羽球雙金的李洋（左三）與國科會主委吳誠文（右二）、南科管理局長鄭秀絨（右一）等人，為羽球友誼賽開球。（記者劉婉君攝）

2025/03/23 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕邁入第八年的「運動在南科」昨天登場，超過三○○○人齊步健走，還有二屆奧運羽球男雙金牌得主李洋領軍的羽球賽，吸引千人進場觀戰，帶動園區從業人員與民眾的運動風氣。

「運動在南科」由千人健走揭幕，已舉辦廿六屆的壘球及羽球友誼賽隨後展開。本身是第一代巨人少棒隊投手的國科會主委吳誠文，與南科管理局長鄭秀絨一起為壘球友誼賽開球，已投入教職的「李教授」李洋則與園區企業隊展開羽球三對三友誼賽，一現身就受到全場民眾熱烈歡呼。

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李洋表示，希望帶給大家一場有趣的比賽，紓解壓力。他帶領「洋眉吐氣隊」一開賽就連續得分，對手「南科尚勇」隨即奮力反擊追分，雙方你來我往，李洋時而吊小球時而扣殺，精彩球技引來觀眾驚呼聲。

吳誠文說，科學園區的發展已成為台灣的另一座中央山脈，是科技產業的重要支柱，南科從台南、嘉義、高雄到屏東的發展，感謝地方政府及居民的支持，南科不僅專注產業發展，也重視生態環境及休閒文化，打造宜居的園區，未來將以此為標竿，推動南科半導體產業走向世界。

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