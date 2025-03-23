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    高雄獎首獎 丘智偉、林弈軒、王仲平榮獲

    《二○二五高雄獎》首獎由丘智偉（右一）、林弈軒（右二）、王仲平（左一）三人獲獎。（記者黃佳琳攝）

    《二○二五高雄獎》首獎由丘智偉（右一）、林弈軒（右二）、王仲平（左一）三人獲獎。（記者黃佳琳攝）

    2025/03/23 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕《高雄獎》昨舉辦頒典禮獎，今年首獎由丘智偉、林弈軒、王仲平三人獲獎，另葉俊麟獲選「何創時書法篆刻類特別獎」，本屆新設獎項「聚和國際環境永續特別獎」由張君慈獲得。

    市長陳其邁表示，高雄獎隨時代更迭，不斷地創新與變革，呼應著高雄從工業城市逐步轉型為文化都會的歷程，期許《高雄獎》能夠成為新生代藝術家開展藝術生涯的重要里程碑，陪伴眾人在藝術的道路上邁開前行。

    高美館代理館長林羿妏指出，《高雄獎》舉辦至今已有廿九年，本屆特別將「優選獎」改為「評審特別獎」，並新增「聚和國際環境永續特別獎」，展現當代藝術與時俱進的時代意義。

    《高雄獎》共有三百七十六位藝術家報名參賽，其中，包含十四位外籍藝術家，評審團召集人陳明惠指出，今年獲獎藝術家選取都相當多元，不論往內心探討呈現年輕世代對於生活的不安、對過去事物的懷舊，與對於自我認同的焦慮，更對外在社會環境、文化議題提出批判，不僅是當代藝術的結晶，更對於眾人的生命與社會複雜性，以藝術提出精彩的觀察。

    首獎得主丘智偉、林弈軒、王仲平分別透過建築、繪畫、攝影等不同媒材，闡述當下的社會現象、空間記憶或影像本質。丘智偉的作品《河邊的巨大之物》，探討個人記憶與城市變遷的關聯。

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