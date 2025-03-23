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    台日風味 高雄新濱町海洋廚房開張

    戶外場域巧妙運用海濱景觀，轉化為獨具風格的植栽園區。（記者李惠洲攝）

    戶外場域巧妙運用海濱景觀，轉化為獨具風格的植栽園區。（記者李惠洲攝）

    2025/03/23 05:30

    鼓山魚市場改造後重新命名 15家人氣餐廳 引來爆滿饕客

    〔記者洪定宏／高雄報導〕號稱「全台最美魚市場」的鼓山魚市場，興建於日治時代，經市府重新招商改造後，改稱「新濱町海洋廚房」，引進日本新品牌「JAPAN燒烤」等十五家人氣餐廳，昨天開幕立即吸引滿場民眾體驗。

    陳其邁︰集科技、美食與觀光休閒

    市長陳其邁出席開幕儀式強調，「這裡會變成一個科技、美食、觀光休閒的碼頭」，歡迎大家可以到高雄的海邊走走。

    台積電預計三月卅一日在高雄楠梓園區舉行二奈米擴產典禮，陳其邁說「我有受邀」，強調台積電在高雄的五個廠規劃沒有改變，P一廠今年底應該會營運、P二明年營運、P三已經動工，P四及P五已經開始申請建照。

    緊鄰鼓山輪渡站 飽覽高雄港風光

    鼓山魚市場舊址位於高雄市鼓山區，緊鄰鼓山輪渡站，可飽覽高雄港風光，百年前日治時期興建，原為高雄首座現代化魚市場，後因漁船大型化，鼓山魚市場因而沒落、荒廢。

    後來高市府斥資一億多元活化，二○二二年完工，號稱「全台最美魚市場」，委託南仁湖公司營運，但不到半年跌落谷底，前年「封館整修」後重新營業仍無起色，海洋局去年重新招商，由漢來集團的佑神公司營運。

    海洋局提醒遊客 搭公共運輸前往

    海洋局表示，新經營團隊除了引進日本新品牌「JAPAN燒烤」，另有順億鮪魚、日乃屋咖哩、一幻拉麵等台灣與日本名店，總共十五家人氣餐廳。因鼓山魚市場在日治昭和時代的地址為「新濱町二丁目十番地」，以「新濱町海洋廚房」之名經營。 不過，場區內僅卅一格停車位，海洋局提醒，遊客最好搭乘捷運及輕軌前往。（相關圖文刊A1）

    「新濱町海洋廚房」集結了十五家餐飲品牌，一開幕就吸引大批民眾嘗鮮大啖美食。（記者李惠洲攝）

    「新濱町海洋廚房」集結了十五家餐飲品牌，一開幕就吸引大批民眾嘗鮮大啖美食。（記者李惠洲攝）

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