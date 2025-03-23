雙和罷團成立總部 連署書達6000份

「雙和罷團」成立罷免總部，為「倫刪寺」與「伏德宮」匾額揭幕。（記者翁聿煌攝）

2025/03/23 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」推動罷免藍委永和區林德福、中和區張智倫，昨天成立罷免總部，由雙和罷免領銜人朱約信與Mini、政論節目主持人李正皓、議員張維倩為「倫刪寺」與「伏德宮」匾額揭幕，並公開發表「外好汝甘知」罷免主題曲，雙和罷團表示，二階罷免推動一週以來，收集連署書已達六千份，目標是在四月底達到六萬五千份。

發表罷免主題曲

雙和罷團中和罷免總部，昨以輕鬆詼諧的形式開張，活動一開始播放罷免主題曲「外好汝甘知」，由朱約信與罷免團隊志工「克勞德劉」，共同重新填詞，將罷免的核心概念融入原曲，並以台式饒舌方式呈現，歌曲諷刺藍委將台灣預算刪光光，呼籲台灣民眾一起連署。

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李正皓指出，雙和地區是傳統的藍營票倉，要推動罷免很不容易，才第一週就拿到六千份的連署書，若能罷免成功，不管補選上的立委是藍是綠，都會有所警惕，莫要辜負選民的期待。

朱約信說，罷團士氣如虹，會繼續努力推動連署；

朱約信預告將於廿九日在中和四號公園八二三反共紀念碑前舉辦「三二九反共音樂會」。

民進黨新北市黨部主委、立法委員蘇巧慧，昨天到汐止區參加親子活動，被問到是不是在幫大罷免加溫，蘇巧慧說，其實大家可以看到立法院開議後，藍白繼續亂刪預算、亂凍預算，造成國家社會很大的負擔，甚至是在台灣還有死刑、沒有戒嚴的狀態下，提出反廢死、反戒嚴的莫名其妙公投，這種加添柴火的行為，其實都是來自國民黨自己。

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