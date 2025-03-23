羅東火鍋店疑食品中毒 63人上吐下瀉

疾管署專案團隊與宜縣衛生局人員，至火鍋店調查。 （宜縣衛生局提供）

2025/03/23 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕知名連鎖火鍋店十五日才剛在宜蘭羅東展店試營運，當日就傳出有顧客疑似食品中毒，截至廿一日累計有六十三人出現上吐下瀉等症狀。由於人數太多，宜蘭縣政府衛生局已向疾病管制署申請流行病學調查支援，採集員工、顧客等十五人糞便檢驗釐清，報告預計七至十天出爐。

羅東知名連鎖火鍋店十五日傳出疑似食品中毒事件，十九日累計十五人出現上吐、下瀉症狀，衛生局獲報派員稽查發現缺失，要求業者停業清消改善，消息曝光後，截至廿一日累計通報發病高達六十三人，其中卅三人就醫，症狀治療後返家未住院。

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疾管署調查支援

宜蘭縣衛生局指出，個案發病時間集中在十五至十六日，因通報人數愈來愈多，且為今年宜蘭第一起大型疑似食品中毒案件，為求謹慎，除收集相關人體及環境檢體外，並向疾病管制署申請流行病學調查支援。

衛生局表示，廿一日上午組成專案團隊，至餐飲場所完成現場調查，後續亦將由疾管署進行相關問卷調查並作研判。十九日至廿日也採集員工十人以及症狀個案五人的糞便檢體，均送疾管署檢驗，結果預計七至十天出爐。

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