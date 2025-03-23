心路基金會連辦12年》3500民眾 伴障礙者好天天齊步走

心路基金會「好天天齊步走」今年邁入第12年，號召民眾支持障礙者開心走向戶外。（心路基金會提供）

2025/03/23 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕為支持障礙者快樂走向戶外，心路基金會連續十二年號召民眾，在台北、桃園、新竹、高雄四地舉辦「好天天齊步走」活動，今年健走活動昨日起步，四地共吸引三千五百人與障礙者一同響應，創歷年新高，搭配精心設計的障礙體驗和共融遊戲，加深更多人對障礙者的認識。

全台4地舉行 人數創歷年新高

心路表示，今年活動以「加點愛微笑前行」為主題，鼓勵民眾以微笑陪伴障礙者一同前行，每年四地健走的路線都會精心設計闖關區，盼透過障礙體驗和共融遊戲，引領民眾加深對障礙者的認識，持續打造尊重多元、平等對待環境，實現身心障礙者與一般人的共融。

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今年活動與插畫家「天竺鼠森森」創作的人氣IP「小水豚豆仔」合作，可愛的小水豚豆仔大型玩偶昨日於台北圓山花博亮相。心路表示，在人氣IP助陣下，吸引許多年輕人參與，見到民眾為排在自己前面的障礙者拍照，十分感動。

心路執行長賴炳良感謝六十多家共襄盛舉的企業單位，贊助經費、物資、闖關禮、提供志工，一同為共融社會願景努力。除了實體健走，線上健走活動也在昨日同步展開，鼓舞更多民眾相揪健走，以實際行動為友善環境加分。

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