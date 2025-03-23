大廈掉水泥塊砸車傷母女 北市建管處重罰30萬

北市一處大樓雨庇水泥塊掉落砸中轎車，車上一對母女受傷送醫。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/23 05:30

水泥塊長70公分寬40公分

〔記者甘孟霖、姚岳宏／台北報導〕台北市林森北路、民生東路口一處大廈外牆，昨日中午發生雨庇水泥塊掉落事件，水泥塊長約七十公分、寬約四十公分，掉到遮雨棚後彈飛車道上，剛好砸中一輛經過的轎車，造成車頂嚴重凹陷、後擋風玻璃破碎，車後座的四十歲吳姓媽媽及九歲女童輕微挫傷。台北市建築管理工程處表示，該案未善盡管理維護責任，將在釐清事主後，重罰卅萬元，並責令限期完成全檢修改善。

位於林森北路 屋齡40年

建管處表示，經查該棟建築位於林森北路，為一九八五年核發使用執照的老舊大廈，建管處已派員赴現場勘查，並指派建築師公會專業建築師協助進行建築安全檢視，現場已圍設警示帶。

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建管處指出，經初步查證，此次為十樓混凝土雨庇掉落所致，建管處將責成建物所有權人，一週內完成臨時防護措施，也應於半年內完成整棟外牆檢修及申報作業，防止類似情形再次發生。

限期完成全檢修改善

建管處說，依據「建築法」第七十七條規定，建築物所有權人應負責維護建築物安全，該案因未善盡管理維護責任，導致外牆混凝土剝落危及公共安全，建管處將依第九十一條規定，重罰卅萬元，並責令限期完成全檢修改善。

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