5、6樓沒蓋完像廢墟 底下樓層廉租

四樓連接五樓樓梯以鐵門隔絕。（台中市府提供）

2025/03/23 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區中興街爛尾樓的五、六樓昨凌晨突塌陷成V型，該樓落成於一九七七年，是建商與地主合建，當年因建商資金不足，蓋到一半就停工，導致五樓與六樓長年毛胚、水泥裸露，遠望乍看宛如廢墟。該屋一樓目前有夾娃娃機與美容業兩間店面，屋主還以每月四千至五千元將二至四樓出租，住戶都知道頂樓沒有蓋完，但因地點好並且租金低廉，承租很多年。

弱勢租戶多 再覓租處怕沒錢

清水區西寧里長王慶源說，這棟五樓與六樓兩側分屬不同的所有權人，大樓建商與地主合建，建商因資金問題倒閉，目前五、六樓連門窗都沒有。不過因租金便宜，二、三樓多為弱勢低收入戶承租，扣除一樓的店面住戶，實際有十戶居住。

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該爛尾樓頂塌陷後，昨日下午住戶陸續到場取物，二樓住戶六十歲王小姐說，她半夜睡夢中有感到震動，以為地震就繼續睡，直到警察敲門，才驚覺事態嚴重，跟著疏散，已在這住了卅年，是最久住戶，她認為二樓無影響，盼不要搬遷。

四樓住戶王先生說，在此居住十年，事發時在客廳看電視，聽到怪聲後，感到屋子大力震動，一到四樓是算完整，至於五樓跟六樓本來就是危樓，希望清理完後可以續住。

四樓租客葉先生說，自己十四年前從台北搬到這棟樓跟另一名男性友人合租三房一廳，事發時房子震了幾下，當下非常害怕，也不敢出門，直到消防人員敲門，才在一樓集合點名。目前常用的物品先帶出，因為已沒在工作了，要再另覓租屋處又怕沒錢。

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