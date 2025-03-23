「以為炸彈掉下來」 爛尾樓夜半坍陷 35住戶驚逃

台中清水一處6層建築住宅，發生5樓與6樓坍陷層塌。（記者張軒哲攝）

2025/03/23 05:30

4樓住戶曾聽到石頭掉落聲響

〔記者張軒哲／台中報導〕爛尾樓驚現坍塌！台中市清水區中興街一處四十八年屋齡的六層樓集合住宅，昨日凌晨一點多突然發生五樓與六樓層塌陷，據悉五六樓因資金問題當年未完工，疑年久失修，幸無人居住、未導致傷亡，但一到四樓出租給十三戶共卅五人，卻在深夜被巨聲驚醒、煙塵中倉皇逃生。建築師初判建物未維護，導致鋼筋鏽蝕、水泥碎化，建議直接都更。

年久失修 建築師︰鋼筋鏽蝕水泥碎化 建議都更

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昨日凌晨一點四十四分清水區中興街六層集合式住宅發生樓層塌陷意外，警消到場逐戶疏散共卅五名住戶。住在對面鄰居指出，當下聽到轟隆巨響，以為地震，趕緊外出查看，只見這棟爛尾樓的樓頂坍塌，煙塵瀰漫，大樓內住戶騷動中疏散。

該樓由蔡姓地主將一到四樓出租給十三戶。四樓住戶石小姐說，當時租屋時，有到頂樓察看，發現五樓跟六樓沒蓋好，無法居住，偶爾有聽到樓上有石頭掉落聲響，昨日轟隆聲響，以為是炸彈掉下來；亦有女住戶因暗夜樓塌驚恐、傷心落淚。

事發爛尾樓的建築外觀正面貼滿咖啡色磁磚，但建物後方可見五樓與六樓窗戶鏤空如毛胚屋，當地居民坦言從後方遠望如同廢墟，現場擔憂掉落物，已警戒封鎖。

據悉，該樓所有權人為蔡姓地主，雖有將四樓通往頂樓樓梯製作鐵門防範，卻沒有向台中市政府通報。立委蔡其昌表示，中市府應該積極了解房屋塌陷原因。

1到4樓有使照 5、6樓待查

中市府都發局指出，這處集合住宅一到四樓有使照，至於五樓與六樓未完工卻有部份拿到使照？因年代久遠，已不可考，仍待進一步清查。都發局長李正偉表示，屋主沒有通報大樓現況，讓大樓成危險建物，也無做好維護保護租客，會依建築法相關規定裁罰六萬元以上、卅萬元以下罰鍰。

中市府安置疏散13戶

中市府指出，協助安置疏散十三戶，有廿六人至旅館、一人依親、另有邊間三戶共八人因未影響房屋結構，返回居住。中市長盧秀燕說，整棟建築未來處置將請技師專業鑑定後再做決策。

台中市建築師公會理事長虞承宗表示，初步外觀鋼筋鏽蝕，評估是建物未維護，直接受到風吹雨打，造成水泥碎化嚴重，可進一步檢測做結構安全鑑定，但因年代久遠，建議直接都更。

台中市都發局到屋內勘查損毀情況。（台中市府提供）

警方緊急疏散住戶。（警方提供）

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