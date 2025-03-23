《北市》宣傳太慢 世壯運特約商店資訊未公佈

2025/03/23 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）倒數一個多月登場，市民至今感受不到熱度，台北市長蔣萬安日前表示「關鍵是城市行銷」，但市民連何時舉辦都不知道。此外，特約商店資訊至今未公佈，民眾想在賽事期間來台北觀賽旅遊，預先安排購物行程也沒辦法，挨批宣傳不力。世壯運執委會發言人郭音蘭表示，特約店家優惠行銷宣傳將分階段推動，先前以炒熱報名氣氛為主，第二波優惠即將登場。

商業處︰4月公開 世壯運︰行銷分階段

世壯運將於五月十七日舉行，民眾多表示沒什麼印象。三十多歲賴先生說，好像有看過電視廣告宣傳，但不曉得何時舉行，他認為已經快四月了，到現在還沒開始宣傳特約商家資訊確實太晚。五十多歲蔡女士夫婦也表示，知道世壯運但不知道何時舉辦，指相關賽事活動沒有讓人想特別關注，覺得之前世大運活動比較有意思，至少滑手機看到相關訊息會想點進去看一下。

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市府去年十月推出首發應援特約店家優惠，集結十四間品牌，但活動已於去年十二月結束。台北市商業處表示，今年已募集超過二千間特約店家，涵蓋美食、娛樂、購物三大類別，於五月一日至卅一日提供選手、隊職員及民眾優惠，相關資訊預計四月上旬於官網頁面正式公開。

民眾多數沒印象 議員︰優惠時間應延長

民進黨議員林亮君表示，宣傳期需要一定時間，感覺目前熱度都還沒起來，市府應盡快公佈優惠資訊，才能讓國內外旅客查詢，方便購物規劃及安排。林亮君表示，市府感覺還沒準備好，不曉得在做什麼，將特約優惠期間提早和延長，可以疊加整個賽事的宣傳，發揮最大效益，不要等到五月前夕才開始。

國民黨議員詹為元表示，世壯運是國際級的賽事，有很多外國朋友會來，現在還沒開始宣傳優惠資訊的確有點慢。他說，世壯運能帶動店家的商機跟收入，選手結束比賽也可能留下來觀光，若能將優惠時間前後延長各半個月，對商家或選手來說是雙贏。詹為元認為目前世壯運宣傳力道較弱，好不容易在雙北舉辦，市府各局處應該加緊、加強力道宣傳。

郭音蘭表示，由周思齊邀集多位退役球星組成的「GOATBROS」隊伍，廿一日正式成軍，將挑戰雙北世壯運棒球賽，已掀起球迷熱烈討論，未來還有更多亮點選手陸續推出，請大家拭目以待，一同感受世壯運「全民運動、全齡運動」的熱血魅力。

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