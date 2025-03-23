新竹新豐千人種樹 廣植瀕危槲櫟

槲櫟。（記者黃美珠攝）

2025/03/23 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣府昨與林業及自然保育署新竹分署以「織一片生態綠網」為名，在新豐鄉新庄子後營區野戰公園舉辦千人植樹贈樹苗活動。縣長楊文科、分署長夏榮生、縣議員何智達和鄉長徐煒傑攜手種下槲櫟、這個一度被認為在台灣已消失不見，直到二○○二年在新豐坑子口靶場管制區再度現身的瀕危樹種，凸顯新豐在這片生態綠網中的重要地位。

響應植樹月活動，新豐鄉昨有一千兩百名鄉親參加植樹活動，大家一起種下八百棵包含槲櫟、厚葉石斑木等台灣原生植物，希望未來這座公園能樹木成林、花叢盛開，成為適合親子同樂，且能吸引獨角仙、蝴蝶等昆蟲、鳥類安居的生態公園。而現場也提供四千棵樹苗，讓參與者帶回家栽種，種類有月橘、萊特氏越橘、忍冬、雙花金絲桃、佛氏通泉草、蛇莓、熊貓仙丹、矮仙丹、茶花、桂花、杜鵑等。

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另昨天也表揚新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會，該協會近年協助新竹分署守護霞喀羅國家步道等地的山林環境生態和資源，更加入守護台灣黑熊的急先鋒行列，由協會理事長比令 瓦旦代表接受。該協會除培訓巡護人員成立巡守隊，負責山林巡護，防範火災、盜伐與濫墾通報，並定期巡查與維護霞喀羅國家步道與養老山的環境和生態，近年還加入守護台灣黑熊陣容，協助裝設、定期巡檢監視器，協助掌握轄內的台灣黑熊動態和數量。

新竹縣新豐鄉野戰公園昨備有4千棵台灣原生種樹苗。（記者黃美珠攝）

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