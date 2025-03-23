竹市慈雲路尖峰時段 號誌調整

2025/03/23 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路是進出新竹科學園區的重要路廊之一，其中慈雲路與埔頂二路口的車流量大，加上周邊社區大樓林立，常發生車輛要左轉時與行人出現衝突危險，市府交通處即日起調整下午尖峰號誌時制為輪放時相，原埔頂二路（往西）方向、埔頂二路（往東）同時開啟綠燈，改為埔頂二路往東、往西方向輪流開啟綠燈，避免車行動線交織。

在行人方面，迪卡儂側行人綠燈與埔頂二路往西方向綠燈同時開啟，壽司郎側行人綠燈與埔頂二路往東方向行車綠燈同開，並搭配行人綠燈早關，減少左轉車輛與行人衝突。同時延長假日行人專用時相，後續會也會再滾動式修正。

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交通處表示，由於埔頂二路左轉慈雲路，左轉車輛常與行人衝突，尤其上、下班時間人、車流皆大，且埔頂二路兩側車流同時亮綠燈時，人車行動線交織，影響行人安全，常因車輛停讓行人時，造成後方車流回堵，行車效率大幅降低。

市府十一日起下午尖峰號誌時制試辦採輪放時相，原埔頂二路（往西）方向、埔頂二路（往東）同時開啟綠燈，改為埔頂二路往東、往西方向輪流開啟綠燈，避免車行動線交織。在行人方面，迪卡儂側行人綠燈與埔頂二路往西方向綠燈同時開啟，壽司郎側行人綠燈與埔頂二路往東方向行車綠燈同開，並搭配行人綠燈早關，藉此減少左轉車輛與行人衝突。

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